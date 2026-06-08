Weather Update : दक्षिण पश्चिम में बरस रहा मानसून, उत्तर भारत में गर्मी का कहर

By
Harpreet Singh
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Weather Update : दक्षिण पश्चिम में बरस रहा मानसून, उत्तर भारत में गर्मी का कहर
Weather Update : दक्षिण पश्चिम में बरस रहा मानसून, उत्तर भारत में गर्मी का कहर

उत्तर भारत के ज्यादात्तर राज्यों में तापमान 40 डिग्री पार, 11 जून से मिल सकती है राहत

Weather Update  (आज समाज), नई दिल्ली : देश में तीन दिन देरी से दस्तक देने के बाद मानसून सामान्य गति से देश को कवर कर रहा है। अब तक यह अरब सागर के पश्चिम मध्य हिस्सों, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु व दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम-मणिपुर तक पहुंच गया हैै। इसी बीच
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 8 से 12 जून के बीच बारिश संभव है।

11 जून से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में बारिश में और तेजी की संभावना जताई गई है। सुहाने मौसम के चलते गर्मी से राहत की सांस ले रहे दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के लोगों के लिए रविवार गर्मी और उमस से भरा रहा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया। सोमवार से मौसम फिर करवट ले सकता है और बारिश हो सकती है।

दिल्ली में 41.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में रविवार को पारा 41.6 डिग्री रहा। वहीं, विदर्भ का ब्रह्मपुरी 45.2 डिग्री के साथ देश का सबसे गर्म रहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 44.8, फलोदी में 44.4, जैसलमेर में 43.9, यूपी के बांदा में 43.2, हरियाणा के रोहतक में 43.6 व हिसार में 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊना में 39.5 डिग्री तापमान रहा। बारिश की संभावना के बीच मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का अनुमान भी जताया है।

पहाड़ों पर आंधी, बूंदाबांदी और ओले

जम्मू-कश्मीर के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह आंधी चली और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। कुछ जगहों पर 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं, केरल में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। कर्नाटक, असम, बिहार में भी भारी वर्षा हुई।

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