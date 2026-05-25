Monsoon Update : कल केरल पहुंच सकता है मानसून

मानसून को लेकर हालात पूरी तरह से सामान्य, उम्मीद से चार दिन पहले भारत पहुंच रहा मानसून

Monsoon Update (आज समाज), नई दिल्ली : भारत के कई राज्य वर्तमान में भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे हैं तो वहीं केरल व तमिलनाडु सहित कई राज्यों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर साझा करते हुए कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस साल अपने तय समय से करीब चार दिन पहले केरल पहुंच रहा है। मानसून के कल यानी 26 मई को केरल पहुंचने की उम्मीद है।

इसी के चलते केरल, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मानसून पूर्व बारिश शुरू हो चुकी है। केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर-पूर्वी व उससे सटे इलाकों में अगले 4-5 दिनों तक कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही असम, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय के अलावा पश्चिम बंगाल के हिमालयी इलाकों में मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तेज आंधी-बारिश का अनुमान जारी किया है।

अक्सर 31 मई या एक जून को भारत पहुंचता है मानसून

ज्ञात रहे कि मानसून अमूमन 31 मई या फिर जून के पहले सप्ताह में भारत पहुंचता है। वहीं मानसून के समय पर पहुंचने और सामान्य रहने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। भारत की ज्यादात्तर आबादी कृषि और कृषि से संबंधित धंधों पर निर्भर करती है और कृषि के लिए सबसे बड़ा साधन बारिश का पानी ही माना जाता है।

देश में भीषण गर्मी का दौर जारी

दुनिया के 50 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में सभी भारत के शहर हैं। एक तरफ उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है वहीं दूसरी तरफ मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी इस भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ आज से नौतपा भी शुरू हो चुका है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले दिन लोगों के लिए और भी परेशानी भरे रहने वाले हैं।

इन राज्यों में पारा सबसे ज्यादा दर्ज किया गया

उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के बड़े हिस्से में अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। 47.1 डिग्री के साथ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी देश में सबसे गर्म रहा। वहीं मौसम विभाग ने आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े हिस्से में तेज गर्मी जारी रहने की आशंका जताई गई है।

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