Sapna Pabbi: रियल लाइफ में बेहद हॉट हैं बंदर की ‘गायत्री’

तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश

Sapna Pabbi, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्री ऐसी हैं, जो लंबे समय से एक्टिंग लाइन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मन मुताबिक मुकाम नहीं मिल पाया। इस मामले में एक्ट्रेस सपना पब्बी का नाम भी शामिल होता है, जो फिलहाल अपनी लेटेस्ट फिल्म बंदर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं।

निर्देशक अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी बंदर में अभिनेता बॉबी देओल और अभिनेत्री सपना पब्बी लीड रोल में मौजूद हैं। इस मूवी में सपना ने गायित्री का किरदार अदा किया है और अपनी कमाल की एक्टिंग की वजह से वह लाइमलाइट बटोर रही हैं।

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं सपना पब्बी

फिल्म बंदर में सपना पब्बी का किरदार थोड़ा नेचुरल दिखाया गया है, जो बॉबी देओल के कैरेक्टर की जिंदगी में भूचाल ला देता है। लेकिन असल जिंदगी में सपना कितना ज्यादा हॉट और बोल्ड हैं, उसका अंदाजा उनकी फोटोज के जरिए आसानी से लगाया जा सकता है।

अन्य अभिनेत्रियों की तरह सपना पब्बी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके आॅफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर कई हॉट फोटोज मौजूद हैं, जिनमें उनका किलर लुक आसानी से नजर आता है। सपना की इन तस्वीरों को देखकर उनकी बेबाक खूबसूरत का अनुमान भी बड़ी आसानी से लगता है।

बॉलीवुड में खूब नाम कमाया

लंबे समय से बतौर एक्ट्रेस सपना पब्बी हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं। मूल रूप से वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी उन्होंने खूब नाम कमाया है। फिल्म खामोशियां और सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव से उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है। आपको बता दें कि सपना पब्बी को सबसे अधिक लोकप्रियता अभिनेता अनिल कपूर के स्पाई थ्रिलर शो 24 और वेब सीरीज इनसाइड ऐज से हासिल हुई है।

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