Business News Update : बाजारों में बरसेगा धन, सोने-चांदी की खरीदारी बना सकती है रिकॉर्ड

धनतेरस पर कीमती धातुओं की खरीद की परंपरा है सदियों पुरानी

Business News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : आज धनतेसर पर बाजारों में ग्राहकों का हजूम उमड़ने की उम्मीद है। जीएसटी दरों में कटौती के चलते जहां वस्तुओं के दाम कम हुए हैं वहीं लोग इनकी खरीद भी दिल खोलकर कर रहे हैं। आज धनतेरस पर भी बाजारों में ग्राहकों का हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। एक तरफ जहां बाजारों में अन्य धातुओं की खरीदारी होगी वहीं सोने और चांदी की खरीद पर भी आज खास नजर रहेगी। जानकारों का कहना है कि आज इन दोनों धातुओं की खरीद नया रिकॉर्ड बना सकती है। कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) धनतेरस के अवसर पर लगभग 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सोने चांदी के व्यापार का अनुमान लगाया गया है।

आज से तीन दिन लोग खूब खरीदेंगे सोना-चांदी

हिंदू परंपरा में कीमती धातुओं की खरीदारी के लिए शुभ दिन माने जाने वाले धनतेरस का त्यौहार आज मनाया जाएगा, जिसके बाद सोमवार को दिवाली होगी। माना जा रहा है कि शनिवार से लेकर सोमवार तक भारतीय उपभोक्ता जमकर सोने और चांदी की खरीदारी करेंगे। इसी के चलते शुक्रवार को सोने ने 3200 रुपए की छलांग लगाई वहीं चांदी के दाम कम हुए।

शुक्रवार को इस तरह रही सोने-चांदी की कीमत

एक तरफ जहां सोना राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 3,200 रुपए की तेजी के साथ 1,34,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं चांदी 7,000 रुपए गिरकर 1,77,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। व्यापारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन में ज्यादा बिक्री की उम्मीद में स्टॉकिस्टों द्वारा नए सौदे करने से खरीदारी में तेजी आई।

सोने की कीमत बढ़ने के पीछे ये कारण भी मौजूद

सरार्फा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी सरकार के चालू बंद व डॉलर सूचकांक के 99 से नीचे रहने से सोने में मजबूत बढ़त के साथ तेजी का सिलसिला जारी रहा। इससे सुरक्षित निवेश के लिए सोने में निवेश को समर्थन मिला। इसके साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निरंतर अनिश्चितता और डेटा जारी होने में देरी के कारण निवेशक रक्षात्मक परिसंपत्ति के रूप में सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें : Share Market Update : हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों के चेहरे खिले