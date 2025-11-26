Post Office Money Machine Scheme(आज समाज) : एक सरकारी स्कीम जो मैच्योरिटी के बाद 72 लाख रुपये का प्रॉफिट दे सकती है। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस या बैंक के ज़रिए खोली जा सकती है। हालांकि, यह स्कीम सभी के लिए नहीं है। इसे सिर्फ़ लड़की के नाम पर ही खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), जो कम इन्वेस्टमेंट और कम से कम रिस्क के साथ बड़ी रकम दे सकती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) सबसे आकर्षक छोटी बचत स्कीम में से एक है। यह असल में पोस्ट ऑफिस ने लड़कियों के लिए बनाई है। सभी पोस्ट ऑफिस स्कीम में, SSY सबसे ज़्यादा 8.2% का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट देती है। इसीलिए लोग इस स्कीम को ‘मनी-मशीन’ यूनिट कहते हैं। इंटरेस्ट हर तिमाही कंपाउंड रेट से बढ़ता है और अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए 8.2% है।

4 करोड़ से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की संख्या अब 4 करोड़ को पार कर गई है। अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा हो चुके हैं। अगर माता-पिता हर साल ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी बेटी के 21 साल का होने तक SSY में बहुत सारा पैसा जमा हो सकता है। या फिर, अगर वे हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हैं, तो उन्हें बहुत सारा पैसा मिल सकता है।

जमा राशि 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक

सुकन्या समृद्धि योजना में, आप साल में कम से कम 250 रुपये और एक फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। आप पूरी रकम एक बार में दे सकते हैं, इसे कई इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हैं, या बस हर महीने जमा कर सकते हैं—जो भी आपको ठीक लगे। आप 15 साल तक जमा करते रहते हैं, और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है (जिस दिन आपने अकाउंट खोला था, उस दिन से गिना जाता है) तो अकाउंट मैच्योर हो जाता है।

सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट

सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप जो पैसा डालते हैं, उस पर इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है: सिर्फ़ वही लोग यह फ़ायदा ले सकते हैं जो पुराना टैक्स सिस्टम फॉलो करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम से आप जो भी कमाते हैं, वह पूरी तरह टैक्स-फ़्री होता है।

मैच्योरिटी पर आपको कितना मिलता है?

मान लीजिए कि आप अपनी बेटी के जन्म के दिन से हर साल Rs 1.5 लाख इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जब तक वह 21 साल की होगी, तब तक आप 15 सालों में Rs 22,50,000 डाल चुके होंगे। अभी के 8.2% इंटरेस्ट रेट पर, आपका पैसा बढ़कर लगभग Rs 71,82,119 हो जाता है। यानी Rs 49,32,119 इंटरेस्ट के तौर पर कमाए गए। तो, मैच्योरिटी तक, आपको लगभग Rs 72 लाख मिलेंगे—जो उसके भविष्य में सच में मदद करने के लिए काफ़ी हैं।

