Haryana News: हरियाणा के पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा सहित 5 लोगों पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस

ईडी ने पंचकूला की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत दायर की चार्जशीट

Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के नरवाना से पूर्व विधायक सहित 5 लोगों के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत चार्जशीट की है। चार्जशीट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) में 225.51 करोड़ रुपए के घोटाले में दायर की गई है।

अब पूर्व विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा, विभाग के पूर्व अधिकारी सुनील कुमार बंसल समेत पांच के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुनील कुमार बंसल, राम निवास सुरजाखेड़ा दोनों पूर्व एचएसवीपी अधिकारी रहे हैं। सुरजाखेड़ा वर्ष 2019-2024 में हरियाणा के पूर्व विधायक रहे हैं।

2015 से 2019 के बीच हुआ घोटाला

ईडी की जांच में पता चला कि 2015 से 2019 के बीच एचएसवीपी के चंडीगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक खाते से लगभग 70 करोड़ का लेन-देन कुछ संदिग्ध लोगों के खाते में किया गया। इसका कोई वैध कारण नहीं था। एचएसवीपी की आंतरिक जांच में सामने आया कि यह बैंक खाता उनके कैश ब्रांच या आईटी विंग में दर्ज ही नहीं था।

एचएसवीपी से जुड़े बैंक खातों की जांच की गई

इससे स्पष्ट हो गया था कि यह धोखाधड़ी गुप्त रूप से सुनील कुमार बंसल और राम निवास की ओर से की गई थी। ईडी ने अपनी जांच में एचएसवीपी से जुड़े 10 और बैंक खातों का पता लगाया। इनमें भी इसी तरह की धोखाधड़ी हुई थी।

27.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी ईडी

जांच के बाद ईडी ने पाया कि करीब 225.51 करोड़ की राशि गबन की गई है, जिसे अपराध की आय घोषित किया गया है। ईडी ने 9 जून को सुनील कुमार बंसल और राम निवास को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी अब तक इस मामले में 27.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

यह भी पढ़े : हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के चेयरमैन बने आरसी मिश्रा

यह भी पढ़े : शराब के नशे में धुत युवक ने कुरुक्षेत्र से रोडवेज की बस चुराई