Monalisa IVF Struggle: 'रिश्तेदार पूछते हैं बच्चे क्यों नहीं हुए...' 43 की एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी स्ट्रगल ने तोड़ा दिल

Monalisa IVF Struggle: भोजपुरी सिनेमा के प्यारे कपल, मोनालिसा और विक्रांत सिंह राजपूत ने बड़े और छोटे पर्दे दोनों पर नाम कमाते हुए, एक साथ एक सफल ज़िंदगी बनाई है। अच्छे करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक प्यार भरे रिश्ते के साथ, ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है। फिर भी, उनका एक सपना है जिसे वे पूरा करना जारी रखते हैं — पेरेंटहुड को अपनाना।

एक कैंडिड इंटरव्यू में, विक्रांत ने कपल के कंसीव करने में आने वाली मुश्किलों और ऐसे गहरे पर्सनल जर्नी के साथ अक्सर आने वाले इमोशनल प्रेशर के बारे में खुलकर बात की।

“लोग पूछते रहते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं”

टेली चक्कर से बात करते हुए, विक्रांत ने बताया कि पिछले कुछ सालों में रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के सवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। “मेरी माँ और बहन घर पर हैं, और मेरे पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। रिश्तेदार अक्सर पूछते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं। पहले, मैं कहता था कि यह समय पर हो जाएगा। लेकिन अब, शादी के इतने सालों बाद, लोग पूछते हैं कि हमने पहले प्लान क्यों नहीं किया।” उन्होंने माना कि ऐसे कमेंट्स सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वे अक्सर बुरी नीयत के बजाय चिंता से निकलते हैं।

IVF की कोशिशें कामयाब नहीं हुईं

विक्रांत ने यह भी बताया कि कपल ने IVF ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन बदकिस्मती से, इससे प्रेग्नेंसी नहीं हुई। “हमने IVF ट्राई किया, लेकिन यह काम नहीं आया। मेरा मानना ​​है कि ज़िंदगी में हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है।”

उन्होंने बताया कि वह कभी-कभी मोनालिसा के साथ टाइमिंग की इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं, हालांकि वह समझते हैं कि ऐसी बातें इमोशनली सेंसिटिव हो सकती हैं।

“आप सबको चुप नहीं करा सकते”

एक्टर ने उन समाज की उम्मीदों को माना जिनका सामना कई कपल्स को परिवार शुरू करने को लेकर करना पड़ता है। “आप सबको चुप नहीं करा सकते। अगर परिवार के लोग इससे दुखी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनके इरादे गलत हों। शायद वे अपने नज़रिए से सही हों। कुछ फ़ैसले सही समय पर लेने चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बदल सकते हैं क्योंकि सवाल और उम्मीदें उठती रहती हैं।

परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव

सांस्कृतिक उम्मीदों पर सोचते हुए, विक्रांत ने कहा: “हमारे समाज में, अक्सर यह माना जाता है कि परिवार के वंश को आगे बढ़ाना चाहिए। पीछे मुड़कर देखें, तो शायद हमें इन बातों पर पहले ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था।”

हालांकि, उन्होंने साफ़ किया कि वह कभी भी पिता बनने के ख़िलाफ़ नहीं थे और उन्होंने अपने हालात के लिए कभी मोनालिसा को दोषी नहीं ठहराया।

“हम कोशिश करते रहेंगे”

विक्रांत ने माना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण, ज़िंदगी के प्लान अक्सर लेट हो जाते हैं। “हमारे प्रोफ़ेशन में, बहुत कम चीज़ें प्लान के हिसाब से होती हैं। आप यह तय नहीं करते कि आप कब शादी करेंगे या आपके बच्चे कब होंगे — हालात अक्सर आपके लिए तय करते हैं।” मुश्किलों के बावजूद, उन्हें भविष्य को लेकर उम्मीद है।

“मैं कभी भी बच्चे पैदा करने के खिलाफ नहीं था। हम कोशिश करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि सही समय आने पर सब कुछ हो जाएगा।”

उम्मीद और हिम्मत का सफ़र

मोनालिसा और विक्रांत की कहानी उन इमोशनल चुनौतियों को दिखाती है जिन्हें कई कपल्स फर्टिलिटी की दिक्कतों से गुज़रते हुए चुपचाप झेलते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया की चमक-दमक के पीछे एक गहरा इंसानी अनुभव छिपा है जिसमें उम्मीद, निराशा, समाज की उम्मीदें और पक्के इरादे शामिल हैं।

जैसे-जैसे यह कपल पेरेंट बनने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, फैंस ने उन्हें अपना प्यार और सपोर्ट दिया है, और आने वाले दिनों में उनके लिए ताकत और खुशी की दुआ की है।