Monalisa Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मोनालिसा-विक्रांत का पुराना डांस वीडियो, फैंस ने लुटाया प्यार

Monalisa Viral Video, (आज समाज), नई दिल्ली: भोजपुरी स्टार मोनालिसा सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने में कभी पीछे नहीं रहतीं। अपने काम से जुड़ी अपडेट्स शेयर करने से लेकर अपनी निजी ज़िंदगी की झलकियाँ दिखाने तक, अभिनेत्री हमेशा अपने फॉलोअर्स से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने एक पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला सरप्राइज़ शेयर किया – डांस रियलिटी शो नच बलिए में अपने और पति विक्रांत सिंह राजपूत के रिहर्सल का एक पुराना वीडियो।

वायरल थ्रोबैक वीडियो

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए, मोनालिसा ने विक्रांत की प्रोफ़ाइल को टैग किया और कैप्शन दिया: “देखो मुझे क्या मिला…” साथ ही #प्रैक्टिस, #स्टेज, #रिहर्सल और #नच बलिए जैसे हैशटैग भी दिए। क्लिप में, यह जोड़ा बॉलीवुड की हिट फिल्म धूम के एक गाने पर थिरकता हुआ दिखाई दे रहा है।

प्रशंसकों ने तुरंत कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ ला दी। कई लोगों ने दिल वाले इमोजी बनाए, जबकि एक ने लिखा: “मुझे याद है कि मैंने आप दोनों को शो में देखा था, आपका प्रदर्शन बेहतरीन था।” एक और ने लिखा: “वाह, क्या परफॉर्मेंस थी!” कई प्रशंसकों ने उनकी केमिस्ट्री की तारीफ़ की और उन्हें ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बताया।

मोनालिसा और विक्रांत का नच बलिए सफ़र

जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दें कि मोनालिसा और विक्रांत की पहली मुलाकात 2015 में भोजपुरी फिल्म “मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी” के सेट पर हुई थी। बाद में, उन्होंने 2016 में बिग बॉस 10 में साथ में एंट्री की और उसके तुरंत बाद, 2017 में दोनों ने शादी कर ली। उसी साल, उन्होंने नच बलिए 8 में पति-पत्नी के रूप में हिस्सा लिया।

हालाँकि यह सीज़न दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने जीता था, लेकिन मोनालिसा और विक्रांत के शानदार प्रदर्शन ने कई लोगों का दिल जीत लिया। पिछले कुछ सालों में, यह जोड़ी कई भोजपुरी फिल्मों में भी नज़र आ चुकी है और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए प्रशंसकों के साथ अपनी जादुई केमिस्ट्री शेयर करती रहती है।