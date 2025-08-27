Monalisa Viral Dance: झुमके, मेहंदी और रेड साड़ी में बला की खूबसूरत दिखीं मोनालिसा, फैंस बोले– अप्सरा लग रही हो

Monalisa Viral Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: जब सोशल मीडिया पर धूम मचाने की बात आती है, तो भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा कभी भी पीछे नहीं हटतीं। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक अंदाज और लाखों प्रशंसकों के लिए जानी जाने वाली, अभिनेत्री ने एक बार फिर अपने वायरल वीडियो से दर्शकों का दिल जीत लिया।

इस क्लिप में, मोनालिसा एक लुभावनी लाल साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही हैं जो उनकी खूबसूरती को और निखार रही है। पारंपरिक लुक को और निखारते हुए, उन्होंने अपने लुक को झिलमिलाते झुमकों (झुमकों) और मेहंदी लगे हाथों के साथ पेयर किया, जिससे वह एक देसी दिवा जैसी लग रही थीं। पारंपरिक परिधान और उनकी चमकदार मुस्कान के मेल ने उन्हें तुरंत ही शान और शान का प्रतीक बना दिया।

फैंस तारीफ़ें करते नहीं थक रहे

जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आया, प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में तारीफ़ों की बाढ़ ला दी। जहाँ कुछ लोग उनकी अलौकिक सुंदरता की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे, वहीं कुछ ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ स्टाइल क्वीन कहा। कई यूज़र्स ने उन्हें इस देसी अवतार में “खूबसूरत”, “ग्लैमरस” और “बेहद खूबसूरत” बताया।

मोनालिसा की सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त एक्टिविटी

भोजपुरी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक मोनालिसा ने टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई है।

रियलिटी शोज़ में अपनी भागीदारी से लेकर अपने ग्लैमरस फोटोशूट तक, वह बखूबी जानती हैं कि अपने प्रशंसकों को कैसे बांधे रखना है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट फ़ैशन प्रेरणा, फिटनेस रील्स और उनकी निजी ज़िंदगी की झलकियों का खजाना है – यही वजह है कि उनकी हर पोस्ट तुरंत वायरल हो जाती है।

लाल साड़ी का जादू मचा रहा है धूम

हालांकि, इस नए लुक का एक अलग ही आकर्षण है। पारंपरिक एक्सेसरीज़ के साथ लाल साड़ी ने उन्हें न सिर्फ़ एक आधुनिक फ़ैशनिस्टा के रूप में प्रदर्शित किया, बल्कि प्रशंसकों को उनके देसी अंदाज़ की भी याद दिला दी। वीडियो में उनके डांस मूव्स ने करिश्मा का एक और तड़का लगा दिया, जिससे दर्शकों के लिए उनसे नज़रें हटाना नामुमकिन हो गया।