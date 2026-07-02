Monalisa Minor Marriage Case : नाबालिग से शादी के आरोप में घिरे फरमान खान, कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब क्या होगी गिरफ्तारी?

By
Mohit Saini
-
0
21
Monalisa Minor Marriage Case : नाबालिग से शादी के आरोप में घिरे फरमान खान, कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब क्या होगी गिरफ्तारी?
Monalisa Minor Marriage Case : नाबालिग से शादी के आरोप में घिरे फरमान खान, कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब क्या होगी गिरफ्तारी?

Monalisa Minor Marriage Case : सोशल मीडिया पर्सनैलिटी मोनालिसा और फरमान खान से उनकी कथित शादी को लेकर चल रहे विवाद ने एक बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में स्पेशल POCSO कोर्ट ने फरमान खान की एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी है, जिससे उनके खिलाफ मामला और गहरा गया है।

महाकुंभ के दौरान वायरल होने के बाद फेमस हुईं मोनालिसा ने कथित तौर पर 11 मार्च, 2026 को केरल में फरमान खान से शादी की थी। उनकी इंटरफेथ शादी ने तब बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब आरोप सामने आए कि शादी के समय मोनालिसा माइनर थीं।

POCSO कोर्ट ने बेल अर्जी खारिज की

कोर्ट की कार्रवाई के अनुसार, फरमान खान पर आरोप है कि वह नाबालिग को केरल ले गए और उससे शादी कर ली, जबकि उसकी शादी की कानूनी उम्र कम थी। शिकायत मोनालिसा के माता-पिता ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि फरमान उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर उनकी सहमति के बिना ले गए थे।

एंटीसिपेटरी बेल मांगते हुए, फरमान ने पहले कहा था कि मोनालिसा की उम्र 18 साल से ज़्यादा है। हालांकि, कोर्ट ने उसे राहत देने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि वह अभी फरार है और अगर बेल दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ होने की संभावना है।

पुलिस ने केस डायरी पेश की

महेश्वर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्वेता शुक्ला ने कोर्ट के सामने केस डायरी पेश की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), बाल विवाह निषेध एक्ट, POCSO एक्ट और SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट की संबंधित धाराओं का हवाला दिया गया। पेश किए गए मटेरियल के आधार पर, स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से मना कर दिया।

इन्वेस्टिगेशन से बर्थ सर्टिफिकेट पर सवाल उठे

खबर है कि इन्वेस्टिगेशन केरल में शुरू हुई, जहां एक मंदिर में शादी की रस्म हुई थी। मंदिर के अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि कपल द्वारा जमा किए गए आधार कार्ड पर लिखी उम्र को वेरिफाई करने के बाद शादी की गई थी।

हालांकि, बाद में अधिकारियों को बर्थ रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिलीं। जांच करने वालों ने पाया कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किए गए बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म की तारीख गलत थी। मध्य प्रदेश के महेश्वर में सरकारी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, अधिकारियों ने यह नतीजा निकाला कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर, 2009 को हुआ था, जिससे शादी की तारीख पर उनकी उम्र 16 साल, 2 महीने और 12 दिन हो गई।

जांच में आगे कहा गया कि लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी ने कथित तौर पर गलत तरीके से एक पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसमें जन्म की तारीख अलग थी। अधिकारियों ने कथित तौर पर उस डॉक्यूमेंट को कैंसल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सरकारी रिकॉर्ड से जांच मजबूत हुई

नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के निर्देशों के तहत बनाई गई एक स्पेशल जांच टीम ने केरल और मध्य प्रदेश में पूरी जांच की। टीम ने मोनालिसा के परिवार द्वारा जमा किए गए सरकारी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की, जिसमें कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी शामिल थे।

जांच करने वालों का दावा है कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूत इस आरोप को सपोर्ट करते हैं कि शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थी। अब उम्मीद है कि मामला आगे बढ़ेगा क्योंकि पुलिस मामले की जांच जारी रखे हुए है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग

 