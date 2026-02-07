Monalisa Saree Look: डीप बैक ब्लाउज और लाल बनारसी साड़ी में मोनालिसा, पति संग तस्वीरों ने उड़ाए होश

Monalisa Saree Look: भोजपुरी क्वीन मोनालिसा अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर आग लगाने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन इस बार, एक्ट्रेस ने अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल अवतार से फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

मोनालिसा ने हाल ही में कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह लाल बनारसी साड़ी के साथ डीप-बैक डिज़ाइनर ब्लाउज पहने हुए नजर आ रही हैं।

एक्ट्रेस चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और स्टाइलिश ज्वेलरी के साथ अपने लुक को पूरा करते हुए बिल्कुल एलिगेंट लग रही थीं।

इन तस्वीरों को और भी खास बनाने वाली बात उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत की मौजूदगी थी।

कपल ने एक साथ पोज़ दिया और उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने तुरंत दिल जीत लिया।

फैंस दोनों पर प्यार लुटाना बंद नहीं कर सके, उनकी बॉन्डिंग और उनके पिक्चर-परफेक्ट पलों की तारीफ़ की।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए, मोनालिसा ने हिंदी में एक खूबसूरत कैप्शन लिखा जिसमें प्यार और अपनापन झलक रहा था,

जिससे यह पोस्ट उनके फॉलोअर्स के लिए और भी खास हो गया।

एक बार फिर, मोनालिसा ने साबित कर दिया कि चाहे वह बोल्ड ग्लैम हो या पारंपरिक लालित्य, वह अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे स्पॉटलाइट चुराना है और दिलों पर राज करना है।