Monalisa Film The Diary Of Manipur Poster: वायरल गर्ल’ मोनालिसा की पहली फिल्म का पोस्टर हुआ रिलीज

Monalisa Film The Diary Of Manipur Poster: प्रयागराज में चल रहा माघ मेला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और एक नाम जो एक बार फिर चर्चा में है, वह है वायरल सेंसेशन मोनालिसा। यह युवा लड़की जो 2025 के महाकुंभ में माला बेचते हुए देखी गई थी, इंटरनेट स्टार बन गई थी और अब वह बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मोनालिसा ने अपनी खूबसूरत आंखों और मासूमियत से लाखों लोगों का दिल जीता, और उनकी ज़िंदगी रातों-रात बदल गई जब फिल्ममेकर मनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ में एक रोल ऑफर किया। इस घोषणा के बाद से ही फैंस बेसब्री से अपडेट का इंतजार कर रहे थे। अब, मेकर्स ने आखिरकार फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया है, और यह पहले से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है।

फैंस ने मोनालिसा पर प्यार बरसाया

मोनालिसा ने ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पहला पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। पोस्टर में वह एक सिंपल, आम लड़की के लुक में दिख रही हैं, जबकि उनके बगल में एक लड़का साइकिल पर बैठा दिख रहा है। पोस्ट में यह भी बताया गया कि पोस्टर को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर मनोज मिश्रा की मौजूदगी में लॉन्च किया।

पोस्टर जारी होते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने लिखा, “फिल्म कब रिलीज हो रही है?” दूसरे ने कमेंट किया, “आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं।”
तीसरे यूजर ने लिखा, “बधाई हो!” जबकि किसी और ने कहा, “आपकी पहली फिल्म के लिए शुभकामनाएं।”

मोनालिसा पहले ही म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं

फिल्मों में आने से पहले, मोनालिसा दो म्यूजिक वीडियो ‘सादगी’ और ‘दिल जानिया’ में काम कर चुकी हैं, जिन्हें दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

महाकुंभ से प्रसिद्धि पाने के बाद, मोनालिसा लगातार इवेंट्स में पब्लिक अपीयरेंस दे रही हैं। उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, और वह लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं।

फिलहाल, फैंस ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हालांकि मेकर्स ने अभी तक रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है। मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स जुड़े रहते हैं।