Monalisa Dance Video: Monalisa ने साड़ी में ‘बिजुरिया’ पर लगाया तड़का, डांस देखकर फैंस बोले – आग लगा दी...

Monalisa Dance Video: भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा अपने आकर्षक आकर्षण और बोल्ड अंदाज़ से ध्यान खींचने में कभी असफल नहीं होतीं। सोशल मीडिया पर अपनी शानदार उपस्थिति के लिए जानी जाने वाली, अभिनेत्री ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पर एक धमाकेदार डांस वीडियो पोस्ट करके फैन्स को हैरान कर दिया है।

वायरल क्लिप में, मोनालिसा ट्रेंडिंग गाने ‘बिजुरिया’ पर एक खूबसूरत लेकिन बोल्ड डांस करती नज़र आ रही हैं — और वह भी पारंपरिक साड़ी पहने हुए। उनके मंत्रमुग्ध कर देने वाले मूव्स और आत्मविश्वास से भरे हाव-भाव ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, और फैन्स उनकी ऊर्जा से तृप्त नहीं हो पा रहे हैं।

मोनालिसा का साड़ी डांस वायरल

अभिनेत्री का नवीनतम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनी बन गया है। इस वीडियो में, मोनालिसा पारंपरिक लालित्य और आधुनिक कामुकता का बखूबी मिश्रण करती दिख रही हैं, जिससे उनका साड़ी डांस एक संपूर्ण दृश्य आनंद में बदल गया है।

फैन्स ने कमेंट सेक्शन में “आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं!” और “आपके डांस ने तो कमाल कर दिया!” जैसी तारीफों की बाढ़ ला दी। हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का ट्रेंडिंग गाना ‘बिजुरिया’ पहले ही इंस्टाग्राम रील्स पर छा चुका है — और मोनालिसा के इस वर्जन ने तो इसमें और भी जोश भर दिया।

फैन्स उनकी तारीफ़ करते नहीं थक रहे

सोनू निगम और असीस कौर द्वारा गाए गए इस भावपूर्ण गाने में मोनालिसा की भावपूर्ण प्रस्तुति का बेहतरीन मेल देखने को मिला। साड़ी पहने उनके डांस ने गाने के जीवंत सार को बखूबी दर्शाया। वीडियो शेयर करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, “शॉट्स के बीच में थोड़ा डांसिंग मूड में — साड़ी में इस गाने पर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाई!”

फैन्स ने तुरंत प्यार और प्रशंसा से कमेंट्स की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने लिखा, “इतने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद, वह अपने फैन्स का मनोरंजन करने के लिए समय निकालती हैं — इसलिए हम उन्हें बहुत पसंद करते हैं!”