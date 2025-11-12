Monalisa Bold Photos: पूलसाइड पर मोनालिसा का ग्लैमरस जलवा! रिलीविंग ड्रेस में बिखेरा हुस्न, अदाओं पर फैंस हुए मदहोश

Monalisa Bold Photos: भोजपुरी सुपरस्टार और टीवी सनसनी मोनालिसा (अंतरा बिस्वास) अपनी एक्टिंग से या अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ से हमेशा ध्यान खींचने में कामयाब रहती हैं। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय, यह अभिनेत्री लगातार अपने फैन्स के लिए नई तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। इस बार, मोनालिसा ने एक आरामदायक और हवादार आउटफिट में पूल साइड की कई तस्वीरें शेयर की हैं, और इंटरनेट पर उनके खूबसूरत लुक की भरमार है।

मोनालिसा का ग्लैमरस पूल साइड अवतार

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में, मोनालिसा एक आरामदायक नीले रंग की, आरामदायक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। पूल के किनारे अलग-अलग पोज़ देते हुए उनकी सहज सुंदरता और मनमोहक आकर्षण साफ़ झलक रहा है। फैन्स उनकी तस्वीरों पर प्यार और तारीफ़ों की बौछार कर रहे हैं।

एक ड्रेस जिसने दिल चुरा लिया

अभिनेत्री का स्टाइलिश और आकर्षक पूल साइड आउटफिट उनके टोंड फिगर और आत्मविश्वास से भरपूर है। उनका मिनिमल लेकिन आकर्षक लुक उनकी प्राकृतिक सुंदरता को और निखारता है।

पूल के किनारे लुक्स पेश करते हुए

हर तस्वीर में, मोनालिसा पानी के किनारे अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती हैं, अपनी भावपूर्ण आँखों और कातिलाना मुस्कान से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनके बेदाग पोज़ और सहज ग्लैमर ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।

प्रशंसक तस्वीरों के दीवाने हो गए

जैसे ही तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, कमेंट सेक्शन में प्रशंसा की बाढ़ आ गई। प्रशंसक उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उन्हें “वॉटर बेबी”, “ग्लैमर क्वीन” और “स्टनिंग डीवा” कह रहे थे।

भोजपुरी स्टार से टीवी की पसंदीदा

मोनालिसा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने लिए एक उल्लेखनीय जगह बनाई है और बाद में बिग बॉस 10 जैसे रियलिटी शो और लोकप्रिय हिंदी टीवी सीरीज़ के माध्यम से पूरे भारत में एक जाना-माना नाम बन गईं।

मोनालिसा का सदाबहार स्टारडम

चाहे उनकी फिटनेस हो, स्टाइल हो या स्क्रीन प्रेज़ेंस, मोनालिसा हर बार दिल जीतती रहती हैं। उनकी नवीनतम पूल साइड तस्वीरें एक बार फिर साबित करती हैं कि क्यों वह लगातार बढ़ते प्रशंसकों के साथ एक प्रिय स्टार बनी हुई हैं।

यह भी पढ़ें: Most Popular Non Veg Food: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान