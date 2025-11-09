Monalisa Bold Photos: मोनालिसा ने मोनोकिनी में लगाई बीच पर आग, बोल्ड फोटोज देख लोगों छूट गए पसीने

Monalisa Bold Photos: सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक, मोनालिसा ध्यान आकर्षित करना बखूबी जानती हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अपना सफ़र शुरू करने वाली और बाद में टेलीविज़न में अपनी पहचान बनाने वाली यह अभिनेत्री अक्सर अपने फॉलोअर्स को अपनी ज़िंदगी की कुछ ग्लैमरस झलकियाँ दिखाती रहती हैं। उनकी ताज़ा तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

मोनालिसा ने शेयर कीं बीच की खूबसूरत तस्वीरें

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

अभिनेत्री ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में, मोनालिसा समुद्र की शांत सुंदरता से घिरी हुई, बीच पर आत्मविश्वास से भरे पोज़ देती नज़र आ रही हैं।

मोनोकिनी में अपनी सुडौल काया को फ्लॉन्ट करती हुईं

इस फोटोशूट के लिए, मोनालिसा ने एक स्टाइलिश मोनोकिनी पहनी थी, जिसमें वह सहजता से अपनी सुडौल काया को फ्लॉन्ट कर रही थीं। उनके बोल्ड और बेदाग बीच लुक ने प्रशंसकों को दीवाना बना दिया है।

फैन्स ने बरसाया प्यार, ट्रोल्स ने उठाए सवाल

जहाँ उनके प्रशंसक उनके बोल्ड अवतार की तारीफ़ करते नहीं थक रहे, वहीं सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने उन्हें ट्रोल भी किया है। कुछ ने कमेंट किया, “आजकल, आप जितने कम कपड़े पहनते हैं, उतनी ही ज़्यादा लोकप्रिय होते जाते हैं।”

नियमित रूप से शेयर करती हैं ग्लैमरस फोटोशूट

मोनालिसा इंस्टाग्राम पर अपने फोटोशूट की नियमित झलकियाँ देने के लिए जानी जाती हैं। उनका ग्लैमरस अंदाज़ अक्सर फैन्स के बीच ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है।

उनका सफल करियर सफ़र

भोजपुरी फिल्मों से लेकर म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज़ तक, मोनालिसा ने कई प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक काम किया है। वह वर्तमान में टेलीविजन इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, जहाँ उनकी लोकप्रियता बरकरार है।

विक्रांत सिंह राजपूत से शादी

अपने निजी जीवन की बात करें तो, मोनालिसा ने 2017 में अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत के साथ शादी के बंधन में बंधी थीं। अभिनेत्री अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पति के साथ मनमोहक और रोमांटिक पल शेयर करती हैं।

