Momos Rate In Pakistan: इतने महंगे मोमोज? पाकिस्तान में कीमत जानकर रह जाएंगे दंग

Momos Rate In Pakistan: आपने पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बारे में अनगिनत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ रोज़ाना का फास्ट फूड कितना महंगा हो गया है? हाल ही में एक ग्राउंड रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाई है — अब मोमोज की एक प्लेट भी बहुत महंगी मिल रही है।

पाकिस्तान में महंगाई की मार

पाकिस्तान में महंगाई खतरनाक लेवल पर पहुँच गई है। लोग न सिर्फ़ आटा और बेसिक सब्ज़ियाँ खरीदने के लिए जूझ रहे हैं, बल्कि वे सादा खाना भी नहीं खरीद पा रहे हैं जो उन्हें कभी पसंद था। जहाँ पैसे वाले किसी तरह गुज़ारा कर रहे हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को रोज़ाना की ज़रूरतें पूरी करने में बहुत मुश्किल हो रही है।

यूट्यूबर ने ज़मीनी हकीकत दिखाई

पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहैब चौधरी ज़मीनी हालात दिखाने के लिए लोकल फ़ूड मार्केट गए। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने लोकल लोगों से बात की और पूछा कि उन्होंने एक प्लेट मोमोज के लिए कितने पैसे दिए हैं।

मोमोज की चौंकाने वाली कीमत

जवाब ने सभी को हैरान कर दिया — एक प्लेट मोमोज की कीमत लगभग ₹350 है। यह सुनकर यूट्यूबर भी हैरान रह गया, क्योंकि भारत के मुकाबले इसकी कीमत काफी ज़्यादा है।

सिर्फ़ 6 मोमोज़ ₹350 में

इस स्थिति को और भी हैरान करने वाली बात थी उनकी क्वांटिटी। ₹350 में, कस्टमर्स को सिर्फ़ 6 मोमोज़ सर्व किए गए। प्लेट देखकर यूट्यूबर खुद हैरान रह गया।

भारत से तुलना

भारत में, एक नॉर्मल प्लेट में आमतौर पर 10 से 12 मोमोज़ होते हैं, और कीमत अभी भी पाकिस्तान के मुकाबले बहुत कम है। यह साफ़ दिखाता है कि बॉर्डर पार महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है।

बढ़ती कीमतों से लोग परेशान

फ़ास्ट फ़ूड से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक, पाकिस्तान में लगभग हर चीज़ आम आदमी के लिए अफ़ोर्डेबल नहीं होती जा रही है। बढ़ती कीमतों ने मोमोज़ खाने जैसी छोटी-मोटी चीज़ों को भी लग्ज़री बना दिया है, जो देश की बिगड़ती आर्थिक हालत को और दिखाता है।

Also Read: दुनिया में सबसे ज़्यादा किस जानवर का मांस खाया जाता है? जवाब जानकर आप रह जाएंगे आप हैरान