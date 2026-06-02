Momina iqbal Nikah Photo: विवादों को पीछे छोड़ दुल्हन बनीं मोमिना इकबाल, PAK नेता के आरोपों के बीच हुआ निकाह

Momina iqbal Nikah Photo: पाकिस्तानी एक्ट्रेस मोमिना इकबाल ने हमज़ा हबीब के साथ एक छोटी सी शादी में शादी के बंधन में बंध कर ज़िंदगी के एक नए सफ़र की ऑफिशियल शुरुआत की है। यह शादी कुछ महीने पहले पाकिस्तानी पॉलिटिशियन साकिब चड्ढर से जुड़े एक बहुत ज़्यादा चर्चित विवाद की वजह से सुर्खियों में आने के बाद हुई है।

अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर चल रहे ड्रामा और अटकलों के बावजूद, मोमिना ने अब अपने पति के साथ प्यार और खुशी मनाते हुए अपने भविष्य पर ध्यान देने का फैसला किया है।

शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी

मोमिना की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो गईं, फैंस ने नए शादीशुदा जोड़े को प्यार और आशीर्वाद दिया।

अपने खास दिन के लिए, एक्ट्रेस ने बारीक कढ़ाई वाला एक शानदार आइवरी और गोल्ड ब्राइडल लहंगा चुना। उन्होंने इस शाही आउटफिट को एक चमकदार गोल्डन दुपट्टे और मैचिंग क्लच के साथ पेयर किया, जिससे उनका लुक एलिगेंस और रॉयल्टी वाला लग रहा था।

रॉयल ब्राइडल लुक

मोमिना ने अपनी ब्राइडल लुक को शानदार ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ पूरा किया, जिसमें मांग टीका, झूमर, नोज़ रिंग, लेयर्ड नेकलेस, इयररिंग्स और चूड़ियां शामिल थीं। उनका शानदार लुक ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया है, कई फैंस उनके लुक की तुलना किसी रॉयल प्रिंसेस से कर रहे हैं।

इस बीच, दूल्हे हमज़ा हबीब ऑफ-व्हाइट शेरवानी और मैचिंग पगड़ी में उतने ही स्टाइलिश लग रहे थे। उनके सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट शादी के कपड़े मोमिना के ग्रैंड ब्राइडल लुक के साथ पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे।

प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन ने सबका ध्यान खींचा

शादी से पहले, कपल ने मेहंदी, हल्दी और दुआ-ए-खैर सेरेमनी सहित कई प्री-वेडिंग इवेंट्स मनाए। पूरे सेलिब्रेशन के दौरान, मोमिना और हमज़ा ने अपने कोऑर्डिनेटेड आउटफिट्स और ज़बरदस्त केमिस्ट्री से फैंस को इम्प्रेस किया।

अपनी मेहंदी सेरेमनी के लिए, मोमिना ने एक शानदार गोल्ड-एंड-ब्राउन शेड का लहंगा पहना था जिसके साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग पर्पल दुपट्टा था। उनके चमकदार मेकअप और पारंपरिक ज्वेलरी के साथ इस शानदार कॉम्बिनेशन ने उन्हें आसानी से सबसे अलग बना दिया।

दुआ-ए-खैर सेरेमनी ने दिल जीत लिया

सेलिब्रेशन के सबसे दिल को छू लेने वाले पलों में से एक पारंपरिक दुआ-ए-खैर सेरेमनी के दौरान आया, जहाँ कपल की खुशी, खुशहाली और सफल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए दुआ की जाती है।

इवेंट की तस्वीरों में हमज़ा अपनी दुल्हन के पास प्यार से बैठे हुए दिख रहे थे, जब कपल ने साथ में दिल को छू लेने वाले पल शेयर किए, जिससे फैंस इमोशनल हो गए।

रोमांटिक पलों ने ध्यान खींचा

मेहंदी और हल्दी सेलिब्रेशन रोमांटिक फोटो सेशन, हंसी और यादगार पलों से भरे हुए थे। कपल की केमिस्ट्री शादी के जश्न की खास बातों में से एक बन गई, फैंस ने उनके रिश्ते की तारीफ की और उन्हें ज़िंदगी भर खुश रहने की दुआ दी।

वह विवाद जिसने सुर्खियां बटोरीं

मोमिना और हमज़ा की शादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (PML-N) के नेता साकिब चधर से जुड़े महीनों के विवाद के बाद हुई है। पॉलिटिशियन ने सबके सामने दावा किया था कि वह और मोमिना कई सालों तक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद मोमिना ने कथित तौर पर अपनी शादी से पहले इसे खत्म कर दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप के दौरान महंगे गिफ्ट्स पर काफी पैसे खर्च किए थे।

दूसरी ओर, मोमिना की बहन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रिमशा इकबाल ने कथित तौर पर कहा कि एक्ट्रेस की शादी में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमज़ा हबीब को चल रहे विवाद से जुड़ी धमकियां मिली थीं।

नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक नई शुरुआत

अपने रिश्ते को लेकर विवादों और चुनौतियों के बावजूद, मोमिना इकबाल और हमज़ा हबीब ने अब ऑफिशियली एक साथ एक नया चैप्टर शुरू किया है।

उनकी शादी महीनों के कयासों और मुश्किलों का एक खुशी भरा अंत है, और यह कपल पहले से कहीं ज़्यादा खुश लग रहा है क्योंकि वे हाथ में हाथ डालकर शादीशुदा ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं।

दुनिया भर के फैंस नए शादीशुदा जोड़े को अपनी दुआएं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं क्योंकि वे एक साथ इस रोमांचक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं।