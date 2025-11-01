Mokama Murder: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत

Mokama Murder Today Update, (आज समाज), पटना: बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राज्य के मोकामा में हुई दुलारचंद यादव (Dularchand Yadav) की हत्या (murder) के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि गैंगस्टर-राजनेता दुलारचंद की गोली लगने से मौत नहीं हुई है। बल्कि फेफड़े के फटने के कारण उनकी मौत हुई है।

हृदय-श्वसन तंत्र फेल हो गया

आरोप हैं कि दुलार चंद यादव की प्रतिद्वंद्वियों ने गोली मारकर हत्या की है। कड़ी सुरक्षा के बीच पटना सदर अस्पताल में तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने शव परीक्षण किया। शनिवार को सामने आई रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई, जैसा कि शुरू में माना गया था, बल्कि फेफड़े के फटने के कारण हुई, जिसके कारण हृदय-श्वसन तंत्र फेल हो गया। पीएम रिपोर्ट के बाद वारदात में नया मोड़ आ गया है।

पैर के आर-पार हो गई थी गोली

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गोली उनके पैर के आर-पार हो गई थी, लेकिन यह जानलेवा नहीं थी। इसके बजाय, उनकी पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार प्रहार किया गया था, जिससे वे गिर पड़े और उनकी कई पसलियां टूट गईं। साथ ही एक फेफड़ा भी क्षतिग्रस्त हो गया। रिपोर्ट के अनुसार नतीजतन अंतत: हृदय गति रुक गई और श्वसन तंत्र फेल हो गया। रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंप दी गई है और फोरेंसिक जांच भी शुरू कर दी गई है।

वाहन के अंदर मिला था यादव का शव

दुलार चंद शुक्रवार को जब मोकामा इलाके में जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे, तभी रहस्यमय परिस्थितियों में एक वाहन के अंदर उनका शव मिला। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि यह घटना एक सुनियोजित हत्या थी और पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

सुनियोजित राजनीतिक हत्या : कांग्रेस

कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी वारदात को सुनियोजित राजनीतिक हत्या बताया और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, यह एक सुनियोजित राजनीतिक हत्या है। एनडीए के घोषणापत्र में तथाकथित फोटोशूट केवल नीतीश कुमार को बचाने के लिए था। अब पूरी साजिश का पदार्फाश हो गया है।

