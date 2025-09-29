Cricket News Hindi : मोहसिन नकवी ने किया बचकाना व्यवहार : बीसीसीआई

एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर भड़का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, कहा, आईसीसी में करेंगे कड़ा विरोध

Cricket News Hindi (आज समाज), खेल डेस्क : गत रात्रि भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। जितना ज्यादा रोमांचकारी यह मैच रहा उतना ही ज्यादा विवादस्पद रही प्राइज सेरेमनी। दरअसल एशिया कप फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम द्वारा एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने होटल ले गए, जिस पर बीसीसीआई ने नाराजगी जताई है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मामले पर नवंबर में होने वाली आईसीसी बैठक में बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएगा। सैकिया ने साफ कहा कि भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। ट्रॉफी न लेना एक बात है, लेकिन उनका यूं ट्रॉफी और मेडल होटल ले जाना बचकाना और अस्वीकार्य है।

भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी मनाया जश्न

भारतीय टीम ने खिताबी जीत के बाद ट्रॉफी नहीं उठाई। दरअसल, टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया था जिसके बाद पुरस्कार समारोह टीम को ट्रॉफी दिए बिना ही समाप्त हो गया। ऐसी खबरें थी कि टीम अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष के हाथों से ट्रॉफी लेगी, लेकिन टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाने का फैसला किया। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशिया कप की विजेता टीम के लिए वित्तीय पुरस्कार की घोषणा की है। बीसीसीआई ने बताया कि सहायक स्टाफ और टीम को इस खिताबी जीत के लिए 21 करोड़ रुपये की ईनामी राशि दी जाएगी।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई

भारत की खिताबी जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम को बधाई दी है। मुर्मू ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, एशिया कप क्रिकेट टूनार्मेंट का खिताब जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक भी मैच नहीं गंवाया जो खेल में उनके दबदबे को दर्शाता है। मैं भविष्य में भी भारतीय टीम को इसी तरह की सफलताएं मिलने की कामना करती हूं। वहीं पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत को आॅपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए टीम को बधाई दी।

