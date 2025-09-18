Mohini Christina Srinivasan: अक्षय कुमार की को-स्टार का चौंकाने वाला खुलासा! 7 बार की थी आत्महत्या की कोशिश, जबरन करवाए गए इंटीमेट सीन

Mohini Christina Srinivasan, आज समाज, नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, और शीर्ष पर बने रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज हम एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अपार लोकप्रियता हासिल की, लेकिन चमक-दमक के पीछे, उन्होंने एक मुश्किल निजी ज़िंदगी और चौंकाने वाले संघर्षों से जूझा।

स्टारडम के बावजूद शादीशुदा ज़िंदगी में उथल-पुथल

मोहिनी नाम की इस अभिनेत्री ने कई दक्षिण सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कई सफल फ़िल्में दीं। हालाँकि, अपनी पेशेवर सफलता के बावजूद, उनका निजी जीवन उतना अच्छा नहीं रहा। इसका उनके करियर पर गहरा असर पड़ा और आखिरकार उन्होंने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक फिल्मों से दूरी बना ली। आज भी, सिनेमा में उनका योगदान और उनका तूफानी वैवाहिक जीवन चर्चा का विषय बना हुआ है।

दो दशक के करियर में 100 से ज़्यादा फ़िल्में

महालक्ष्मी श्रीनिवासन के रूप में जन्मीं मोहिनी ने अपने दमदार अभिनय से मलयालम सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। लगभग 20 साल के करियर में, उन्होंने शिवाजी गणेशन, चिरंजीवी, मोहनलाल, ममूटी, विजयकांत, विक्रम, सरथकुमार, मोहन बाबू और कई अन्य जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में अभिनय किया।

आत्महत्या के सात प्रयास

सिनेमा विकटन के साथ हाल ही में एक साक्षात्कार में, मोहिनी ने अपने जीवन के एक चौंकाने वाले अध्याय का खुलासा किया। उन्होंने 1991 में 23 साल की उम्र में शादी की और अपने पति और बच्चों के साथ रहती थीं, और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीती हुई प्रतीत होती थीं। हालाँकि, वह उन कारणों से अवसाद में चली गईं जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पाईं। उन्होंने स्वीकार किया, “मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी मैं अवसाद में थी। एक समय तो मैंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी—एक बार नहीं, बल्कि सात बार।”

अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड डेब्यू

हालांकि उन्होंने ज़्यादातर दक्षिण भारतीय फ़िल्मों जैसे चिन्ना मरुमगल, आदित्य 369, हिटलर, वेशम और ओरु मरवथूर कनवु में काम किया, लेकिन मोहिनी सिर्फ़ एक बॉलीवुड फ़िल्म – डांसर (1992) में नज़र आईं। इस फ़िल्म में अक्षय कुमार, मोहनीश बहल और दलीप ताहिल ने अभिनय किया था। यह अब तक उनकी एकमात्र हिंदी फ़िल्म है।

ज़बरदस्ती किया गया अंतरंग दृश्य

अपने करियर के एक कड़वे अनुभव के बारे में बताते हुए, मोहिनी ने याद किया कि उन्हें फ़िल्म उदल तझुका में एक अंतरंग दृश्य करने के लिए मजबूर किया गया था। अभिनेत्री ने बताया कि निर्देशक आर.के. सेल्वामणि ने स्विमसूट वाला दृश्य फिल्माने पर ज़ोर दिया, जबकि वह बहुत असहज थीं।

उन्होंने बताया, “मैं रोई और इसे करने से इनकार कर दिया। आधे दिन तक शूटिंग रुकी रही। मैंने समझाया कि मुझे तैरना भी नहीं आता, और मैं पुरुषों के सामने ऐसा दृश्य करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उस समय, महिला प्रशिक्षक लगभग न के बराबर थीं। ऐसा लगा जैसे मुझे इसके लिए मजबूर किया जा रहा हो।” उनके विरोध के बावजूद अंततः उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यह दृश्य शूट करने के लिए मजबूर किया गया।