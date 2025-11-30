बड़ोली बोले – बिहार की जनता ने प्रचंड जीत हासिल करके भाजपा के दिलों पर किया राज, अब पश्चिम बंगाल की बारी

Mohanlal Badoli, (आज समाज), पानीपत : बिहार की जनता ने केवल विधानसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत ही हासिल नहीं की बल्कि वहां की जनता ने भाजपा को वोट देकर भाजपा के दिलों पर राज करने का काम किया है और बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल को जितने की बारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो जंगल राज है उसको आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की ही जनता उखाड़ फेंककर वहां की जनता को एक अच्छा शासन देने का काम करेगी।

उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जाट धर्मार्थ सभा के जिला प्रधान सुभाष कुहाड़ समालखा के नई अनाज मंडी स्थित निवास स्थान पर पत्रकारों और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। मोहनलाल बडोली ने कहा कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल व कांग्रेस के अलावा अन्य काफी राजनीतिक दल इकट्ठा होकर भाजपा और नीतीश कुमार को चुनाव हरवाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे और वहां की जनता ने एक-एक वोट नीतीश कुमार और भाजपा को देने का काम किया है, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार में जिस तरह जंगल राज को खत्म करने का काम किया है, जनता ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है।

मोहनलाल बडोली ने कहा कि बिहार की जनता ने यह कार्य करके भाजपा के दिलों पर राज करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं अब जनता केवल और केवल भाजपा को ही अपनी हमदर्द होने की पार्टी मानकर उसे वोट देने का काम कर रही है, क्योंकि इन छोटे-मोटे दलों के अलावा कांग्रेस ने भी जनता को किस तरह से जमकर लूटा है, जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश किस तरह से विकास और उन्नति कर रहा है, इसको लेकर देश के बच्चे–बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग भी अच्छी तरह जान चुका है और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव है।

मोहनलाल बडोली ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने वहां पर किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार करवाने का काम किया है, अब वहां की जनता अच्छी तरह से इस बात को समझ चुकी है कि अगर ममता बनर्जी ने वहां पर काम किया तो वह हिंदुओं पर अत्याचार करवाने का काम किया है, लेकिन अब आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की ही जनता एक-एक वोट भाजपा के पक्ष में डालेगी और वहां पर ममता बनर्जी के जंगल राज को खत्म करने का काम करेगी।

इस अवसर पर सुभाष कुहाड़, शहरी मंडल अध्यक्ष रेखा गोयल, चुलकाना धाम मंडल अध्यक्ष कुलदीप जांगड़ा, मनोनीत पार्षद राधेश्याम जिंदल, सी.एम. एमिनेंट पर्सन सुशील जिंदल, सी.एम. एमिनेंट पर्सन महिपाल छौक्कर, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन सतबीर शर्मा, मंडी एसोसिएशन फेस टू के प्रधान रमेश गाहल्याण, पार्षद संजय गोयल, संजय चौहान, जयपाल छौक्कर व नरेंद्र शर्मा के अलावा काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

