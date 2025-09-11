Mohan Bhagwat 75th birthday: मोहन भागवत सद्भाव और सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक : मोदी

PM Modi On Mohan Bhagwat 75th Birthday, (आज समाज), नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत का आज 75वां जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही पीएम ने उन्हें एक ऐसे नेता बताया जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक परिवर्तन, सद्भाव एवं बंधुत्व की भावना को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया है।

अपनी शताब्दी वर्षगांठ पर पहुंच रहा है आरएसएस

प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते समय में आरएसएस का मार्गदर्शन करने और उसकी मूल विचारधारा को संरक्षित रखने में मोहन भागवत की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके अलावा पीएम ने 1984 के आपातकाल और कोविड-19 महामारी जैसे दौर में भागवत के योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री की यह श्रद्धांजलि ऐसे समय में आई है जब आरएसएस अपनी शताब्दी वर्षगांठ पर पहुंच रहा है।

भागवत ने जुलाई के मध्य में छेड़ दी थी बहस

मोहन भागवत ने जुलाई के मध्य में उस समय बहस छेड़ दी थी जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि राजनीतिक नेताओं को 75 वर्ष की आयु तक संन्यास ले लेना चाहिए। इस टिप्पणी को व्यापक रूप से एक सामान्य सिद्धांत के रूप में पढ़ा गया, लेकिन जल्द इसका राजनीतिकरण कर दिया गया। विपक्षी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के रूप में लिया, जो अगले सप्ताह 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने वाले हैं।

आरएसएस की तारीफ करने पर विवाद और बढ़ा

आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी को राजनीतिक चर्चा का विषय बनाने में कांग्रेस सबसे मुखर रही। विपक्षी पार्टी के सांसदों व नेताओं ने बार-बार भागवत के इस बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी से 75 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पद छोड़ने पर विचार करने की मांग की। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर आरएसएस की प्रशंसा की कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने पीएम मोदी पर उनके 75वें जन्मदिन से पहले अपनी सेवानिवृत्ति को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भागवत ने अगस्त के अंत में विवाद को शांत करने का प्रयास किया।

संघ जब तक चाहता है, वर्कर्स तब तक काम के लिए तैयार

आरएसएस प्रमुख ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा था, मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा या किसी और को सेवानिवृत्त होना चाहिए। उन्होंने अपनी जुलाई की टिप्पणी को एक हल्का-फुल्का संस्मरण बताया और जोर देकर कहा कि संघ कार्यकर्ता जब तक संघ चाहता है, तब तक काम करने के लिए तैयार हैं।

