Mohali News : श्री दुर्गा माता मंदिर में चल रही श्रीमद भागवत कथा विधि विधान से सपन्न

The Shrimad Bhagavad Gita discourse being held at Shri Durga Mata Temple concluded with all the rituals and ceremonies.
  • विशेष हवन’पूजा पाठ और पूर्णाआहूति के बाद श्रद्धालुओं के लिए लगाया अटूट भंडारा

Mohali News(आज समाज नेटवर्क)मोहाली। मोहाली के फेस- 6 स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में चल रही श्रीमद भागवत कथा मंगलवार को शानों-शौकत से सपन्न हो गई, हालांकि इस दौरान सबसे पहले विशेष हवन’पूजा पाठ और पूर्णाआहूति का कार्यक्रम चला उसके बाद कथा व्यास आचार्य जगदंबा रतूडी ने श्रीमद भागवत कथा संपूर्ण करवाई । इस मौके पर विभिनन मंदिरों के पुजारीगण सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया । कार्यक्रम में केन्द्रीय पुजारी परिषद रजिस्र्टड के संस्थापक और फेस-1 स्थित श्री प्राचीन शिव मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुंदरलाल विजलवाण ने अपनी टीम के साथ शिरकत किया और इस मौके पर उनहोंने श्रद्धालुओं को श्रीमद भागवत कथा के महत्तता पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी ।

वहीं मोहाली जिले के भाजपा अध्यक्ष संजीव वशिष्ट जो श्रीमद भागवत कथा के सातों दिन के मुख्यातिथि के तौर पर सेवा निभा रहे हैं ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के उपरांत महाआरती और प्रसाद वितरण के बाद श्रद्धालुओं के लिए अटूट भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ चढ कर हिस्सा लिया । आए हुए अतिथिगणों ने कथाव्यास और उनकी टीम के बढिया प्रबंधों की सराहना की। इस मौके पर श्री दुर्गा माता मंदिर के पुजाारीगण, पंडित गोपाल मणि मिश्रा, श्री बंगलामुखी माता सेवा दल मोहाली प्रधान रवि कुमार, मनू मिश्रा, विनोट नौटियाल, सुरेश गोयल के अलावा भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया ।

