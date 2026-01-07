Rahul Gandhi: मोदी ट्रम्प के आगे सरेंडर, इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था: राहुल गांधी

कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरा सा दबाव डालो वे सरेंडर कर देते हैं

Rahul Gandhi, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीएम नरेंद्र पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, आपको वह समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं था, सातवां फ्लीट आया था। 1971 के युद्ध में, सातवां फ्लीट आया, हथियार आए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर आया। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, मुझे जो करना है, मैं करूंगी। ये फर्क है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरा सा दबाव डालो वे सरेंडर कर देते हैं। मैं अब इन बीजेपी-आरएसएस के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं।

उन पर थोड़ा दबाव डालो, उन्हें थोड़ा धक्का दो और वे डर के मारे भाग जाएंगे। राहुल ने फर्क समझो सर जी कैप्शन के साथ 3 जून का वीडियो एक्स पर शेयर कर कहा कि मोदी ट्रम्प के आगे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन इंदिरा ने अमेरिका को झुकाया था। राहुल ने यह वीडियो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें ट्रम्प ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए और कहा, सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं।

ट्रम्प ने कहा था, मोदी मिलने आए थे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि पीएम मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वॉशिंगटन ने रूसी तेल खरीदने की वजह से दिल्ली पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रम्प ने यह भी कहा, पीएम मोदी खुद मुझसे मिलने आए थे। वह मेरे पास आए और बोले- सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? और मैंने कहा- हां।

कांग्रेस ने मोदी-ट्रम्प का एआई वीडियो किया था शेयर

कांग्रेस ने मंगलवार को पीएम मोदी और ट्रम्प का 43 सेकेंड का अक जनरेटेड वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। कैप्शन में लिखा, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। वीडियो में मोदी और ट्रम्प को कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया है। पीएम, ट्रम्प से बोलते है कि जैसा-जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा-वैसा कंरूगा।

