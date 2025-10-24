कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बोला हमला

अबकी सबसे बड़ा जनादेश हासिल करेगा NDA

PM Modi Today Bihar Visit, (आज समाज), पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच आज राज्य के समस्तीपुर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान राज्य में पूर्व में सत्तासीन रही लालू यादव व राबड़ी देवी की सरकार के साथ ही महागठबंधन व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा, अब बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य की जनता यहां जंगलराज को नहीं दोहराएगी।

‘जंगल राज के कुकर्मों’ को कभी नहीं भूलेंगे लोग

जंगलराज से मतलब लालू सरकार से है और लालटेन उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का चुनाव चिह्न है। एक दिन पहले, मोदी ने कहा था कि बिहार के लोग ‘जंगल राज के कुकर्मों’ को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को ‘लठबंधन’ (अपराधियों का गठबंधन) करार दिया, जिसके नेता जमानत पर बाहर हैं। पीएम ने जनता से कहा, कांग्रेस-आरजेडी क्या कह रहे हैं, यह आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के मामलों में और चोरी के आरोप में जमानत पर बाहर हैं। चोरी की उनकी आदत ऐसी है कि अब वे जननायक कपूर्री ठाकुर की उपाधि चुराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी।

सुशासन के लिए वोट दें बिहार के लोग

पीएम ने रैली में मौजूद भीड़ से कहा, आरजेडी जैसे ‘जंगल राज’ चलाने वाले राजनीतिक दलों को दूर रखना चाहिए और सुशासन के लिए वोट देना चाहिए। गौरतलब है कि पीएम ने बीते कल गुरुवार शाम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के जरिये बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान का दामन थामने वाले लोग लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं।

2005 में ‘जंगल राज’ से मुक्ति मिली, पर केंद्र में कांग्रेस-आरजेडी थे

प्रधानमंत्री ने आज समस्तीपुर में रैली के दौरान दावा किया कि एनडीए अब तक का अपना सबसे बड़ा जनादेश हासिल करेगा और सत्तारूढ़ गठबंधन के सत्ता में लौटने पर बिहार का विकास तेजी से होगा। पीएम ने कहा, अक्टूबर-2005 में बिहार को ‘जंगल राज’ से मुक्ति मिली है और उसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में एनडीए का सुशासन शुरू हुआ। लेकिन उस समय कांग्रेस-आरजेडी केंद्र में सत्ता में थी और उन्होंने कई बाधाएं पैदा कीं और आरजेडी ने बिहार को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी बिहार के लोगों से बदला ले रहा था, यहां तक कि उसने कांग्रेस को धमकी भी दी कि अगर वे बिहार में भाजपा-एनडीए सरकार की मदद करना चाहते हैं तो समर्थन वापस ले लें।

महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में भाजपा सरकार

प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने हमें पहले से भी बड़ा बहुमत दिया। हरियाणा ने भी ऐसा ही किया और हमें तीसरी बार चुना। मध्य प्रदेश में भी, भाजपा लंबे समय से सत्ता में है। हमने गुजरात और उत्तराखंड में भी यही देखा है। गुजरात में, भाजपा दो दशकों से ज्यादा समय से सत्ता में है, और उत्तर प्रदेश में, जहां हर पांच साल में सरकारें बदलती हैं, भाजपा ने इस चलन को खत्म कर दिया। यह सब दर्शाता है कि एनडीए सुशासन, जनसेवा और गारंटीकृत विकास के लिए खड़ा है। पीएम ने कहा, मैं अब पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एनडीए बिहार में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा और अब तक का सबसे बड़ा जनादेश हासिल करेगा।

भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को किया याद

पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर को उनके गृहनगर में याद किया और राज्य के विकास में भारतीय क्रांति दल के नेता की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने विपक्ष पर उनकी जननायक की उपाधि चुराने का आरोप लगाया। कहा, यह मेरे लिए एक यादगार दिन है। मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के गांव कर्पूरी ग्राम का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं और नीतीश कुमार जैसे पिछड़े समुदायों और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले नेता आज इस मंच पर खड़े हैं।

यह भी पढ़ें : ASEAN Summit: कुआलालंपुर नहीं जाएंगे पीएम मोदी, समिट में वर्चुअली होंगे शामिल