SCO Summit में मोदी-पुतिन की दोस्ती छाई, शी के साथ हाथ मिलाकर दिया अमेरिका को करारा जवाब

SCO Summit, (आज समाज), नई दिल्ली: चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन ने इस साल दुनिया भर का ध्यान खींचा। इस शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रहे। तीनों नेताओं ने न केवल हाथ मिलाया, बल्कि गर्मजोशी से बातचीत भी की और अक्सर साथ-साथ चलते हुए भी देखे गए – जिससे एक मज़बूत कूटनीतिक संकेत मिला।

हालाँकि ये क्षण सतही तौर पर सामान्य लग रहे थे, लेकिन इनका प्रतीकात्मक अर्थ प्रभावशाली था। ऐसे समय में जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ और व्यापार नीतियों के साथ भारत, चीन और रूस पर दबाव बना रहे हैं, एकजुटता का यह प्रदर्शन “अमेरिका फ़र्स्ट” दृष्टिकोण की स्पष्ट अस्वीकृति का संकेत देता है।

सात साल बाद मोदी की चीन यात्रा

यह प्रधानमंत्री मोदी की सात साल में पहली चीन यात्रा थी। शनिवार को 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद, उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को दरकिनार कर व्यापार और निवेश को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई। विश्लेषक इसे बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक व्यापार को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन सबसे प्रभावशाली रहा। मोदी, शी और पुतिन के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल ने पूरे आयोजन का माहौल ही बदल दिया। कभी प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले ये तीनों देश अब एक साझा आधार तलाशते दिख रहे हैं—वाशिंगटन की नीतियों के प्रति अपनी असहमति में एकजुट।

मोदी और पुतिन ने साथ में यात्रा की

सबसे प्रतीकात्मक क्षणों में से एक तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। अपने कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए जाने जाने वाले पुतिन ने न केवल साथ में यात्रा की, बल्कि जाने से पहले मोदी का कुछ देर इंतज़ार भी किया। विशेषज्ञ इसे सिर्फ़ एक दोस्ताना इशारा नहीं, बल्कि विश्वास और साझेदारी का एक मज़बूत संदेश मानते हैं।

इस बीच, शी और पुतिन दोनों ने अपने भाषणों के दौरान पश्चिमी देशों पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। शी ने अपनी इच्छा थोपने की कोशिश कर रही “दबंग शक्तियों” की आलोचना की, जबकि पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को ज़िम्मेदार ठहराया।

पाकिस्तान हाशिये पर

एक और ख़ास पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन साथ-साथ चलते हुए दिखाई दिए, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ अजीब तरह से किनारे पर खड़े थे, जिससे क्षेत्र में इस्लामाबाद के बढ़ते अलगाव का पता चलता है।