Modi-Jinping Meeting Updates, (आज समाज), तिनजियान (चीन): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के तिनजियान सिटी में थोड़ी देर पहले हुई बैठक का अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक संबंधों के अलावा, कैलाश मानसरोवर यात्रा, व्यापार व सीमा विवाद सहित कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी के अनुसार उन्होंने जिनपिंग से कहा है कि वह चीन के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बचनबद्व हैं।

इसलिए बेहद है जिनपिंग-मोदी मुलाकात, दुनिया की नजर

सूत्रों के अनुसार मोदी और जिनपिंग के बीच लगभग एक घंटे तक बैठक चली। बता दें कि इन दिनों पूरी दुनिया अमेरिकी राष्टÑपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए अतिरिक्त टैरिफ से जूझ रही है और इस बीच जिनपिंग-मोदी की मुलाकात बेहद अहम है। पूरे विश्व की निगाहें उनकी इस मीटिंग पर थीं। हालांकि जानकारी के अनुसार दोनों नेता दोबारा मिल सकते हैं।

मुद्दों की फेहरिस्त को देखते हुए फिर मिल सकते हैं मोदी-जिनपिंग

बता दें कि पीएम मोदी चीन तिनजियान शहर में आज और कल यानी 31 अगस्त से एक सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने वहां पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि चीन-भारत के अलावा अन्य वैश्विक मुद्दों की फेहरिस्त को देखते हुए जिनपिंग और मोदी आज दिन में फिर मिल सकते हैं।

लगभग 10 महीने के बाद मिले दोनों नेता

लगभग 10 माह बाद उनके बीच यह बैठक हुई है। पिछली दफा मोदी और चीनी राष्ट्रपति रूस के कजान शहर में मिले थे। अक्तूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर उनके बीच मुलाकात हुई थी।

कजान मीटिंग के बाद सीमा पर शांति व स्थिरता : मोदी

पीएम मोदी ने आज की बैठक में कहा कि कजान में जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता बहुत उपयोगी रही थी। उन्होंने कहा, इससे हमारे रिश्तों में सकारात्मक सुधार आया है। पीएम ने कहा, कजान वार्ता के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों की वापसी हुई है और इसके बाद दोनों देशों के बीच शांति व स्थिरता है।

फिर से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा : मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग से कहा, एससीओ की चीन की ओर से सफल अध्यक्षता के लिए मेरी आपको बधाई। चीन आने के न्योते व आज हमारी बैठक के लिए मेरा आपको धन्यवाद। मोदी ने बताया कि सीमा प्रबंधन पर समझौता हो गया है और कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट्स भी बहाल की जा रही हैं। पीएम ने दोहराया, हम सम्मान, आपसी विश्वास, सम्मान व संवेदनशीलता के आधार पर अपने रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

