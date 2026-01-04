Asaduddin Owaisi: मोदी जी आपका 56 इंच का सीना, आतंकियों को उठाकर भारत लाओ: असदुद्दीन ओवैसी

कहा- पीएम मोदी ने कहा था, अबकी बार ट्रम्प सरकार

Asaduddin Owaisi, (आज समाज), मुबई: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी जी हम आपको कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमले करने वाले चाहें वो मसूद अजहर हों या लश्कर-ए-तैयबा का जालिम शैतान। आपका 56 इंच का सीना हो तो उन्हें उठाकर भारत ले आओ। ओवैसी का यह बयान अमेरिका की वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद आया है।

ओवैसी पीएम मोदी को ट्रंप का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रम्प अपनी फौज को भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले गए। ऐसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम हैं? जब वो कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अबकी बार ट्रम्प सरकार। ओवैसी ने ये बातें मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं।

इराक और पनामा के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुका अमेरिका