PM Modi, (आज समाज), नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सरकारी आवास पर एनडीए (NDA) के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन किया। सूत्रों के अनुसार, रात्रिभोज बैठक का उद्देश्य गठबंधन सहयोगियों के बीच विचारों के खुले और रचनात्मक विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार करना है। इस रात्रिभोज में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए के सभी सांसद पहुंचे।

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श

बता दें कि बिहार चुनाव में जीत के बाद एनडीए (NDA) की यह पहली बड़ी बैठक है। वहीं गठबंधन के सभी घटक दलों (constituent parties) के वरिष्ठ मंत्री, सदन के नेता और सांसद इस वार्ता में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही इस डिनर मीटिंग में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम सहित पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों की रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श हो सकता है।

डिनर मीटिंग की तैयारियों को लेकर बैठक की

सूत्रों के अनुसार इस डिनर मीटिंग की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक की, बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल, मनसुख मांडविया, प्रल्हाद जोशी सहित अन्य मंत्री और पार्टी के दोनों सदनों के सचेतक मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि सभी सांसद संसद भवन लाइब्रेरी में इकट्ठा होंगे और वहां से बस या कार से प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। सांसदों को ये भी कहा गया कि सांसद कार-पूल करके संसद भवन से पीएम आवास पर जा सकते हैं।

रात्रिभोज के लिए आमंत्रण पर प्रधानमंत्री का आभार

सभी सांसदों को 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने का निर्देश दिए गए दिए गए थे। वहीं भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सांसदों को विशेष रात्रिभोज के लिए आमंत्रण पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि अगला रात्रि भोज 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत के बाद आयोजित किया जाएगा। ठाकुर ने कहा, ‘प्रधानमंत्री की यह खूबी है कि वे न केवल लोगों से मिलते हैं बल्कि उनसे प्रतिक्रिया भी लेते हैं।

