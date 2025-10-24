Modi Begusarai Rally: प्रधानमंत्री ने छठ व्रतियों को वितरित किए सूप और फल

PM Modi Today In Bihar, (आज समाज), पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के समस्तीपुर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। समस्तीपुर में चुनावी रैली के बाद पीएम बेगुसराय पहुंचे और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रैली में मौजूद छठ व्रतियों को सूप और फल भी वितरित किए। बता दें कि बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है।

रैली नहीं बल्कि नए संकल्पों का मेला

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करने से पहले छठ का उपवास रखने वाले लोगों को फल व सूप देकर उनका आशीर्वाद लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इससे पहले रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, यह रैली नहीं बल्कि नए संकल्पों का मेला है, इसलिए बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार। पीएम ने भीड़ से कहा, आपका एनडीए के लिए यही भरोसा बिहार को विकास के नए दौर में ले जा रहा है।

