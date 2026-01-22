India Growth Rate : मध्यम मुद्रास्फीति और मजबूत बुनियादी ढांचा भारत के विकास का आधार : वैष्णव

India Growth Rate : मध्यम मुद्रास्फीति और मजबूत बुनियादी ढांचा भारत के विकास का आधार : वैष्णव

कहा, अगले पांच साल तक भारत की विकास दर रहेगी अच्छी

India Growth Rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्यम मुद्रास्फीति और मजबूत बुनियादी ढांचे के दम पर भारत अगले पांच वर्षों में तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि भारत अगले पांच वर्षों में वास्तविक रूप में 6-8 प्रतिशत और सांकेतिक रूप में 10-13 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। उन्होंने इस इजाफे को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे संरचनात्मक सुधारों और महंगाई पर नियंत्रण को श्रेय दिया।

विदेशी निवेशकों को किया आमंत्रित

स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के दौरान भारत ने वैश्विक निवेशकों को अपनी आर्थिक मजबूती का भरोसा दिलाया है। सीआईआई (सीसीई) और ईवाई (ईवाई) की ओर से आयोजित ‘बेट आॅन इंडिया- बैंक आॅन द फ्यूचर’ सत्र में बोलते हुए, वैष्णव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छाईयों के बारे में बताया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए आसान तरीके से परियोजनाओं की मंजूरी दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक नेतृत्व की मंशा और नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बीच के अंतर को पाटने की जरूरत है, ताकि ब्यूरोक्रेसी राजनीतिक शक्ति के साथ कदमताल कर सके।

हम व्यापारिक संबंधों में विविधता ला रहे

वैष्णव ने दावोस में भारत की व्यापार रणनीति के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत अब अपने व्यापारिक संबंधों में विविधता ला रहा है। मध्य पूर्व, एशिया प्रशांत और यूनाइटेड किंगडम जैसे क्षेत्रों के साथ समझौते अब भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। घरेलू स्तर पर हुए सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंने श्रम सुधारों और जीएसटी के कार्यान्वयन का उल्लेख किया, जिसने उपभोक्ता खाद्य उत्पादों पर कर की दरों को कम किया है।

