Bengal TMC Crisis: विधायक हुमायूं कबीर का दावा, टीएमसी के 20 सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत करने को तैयार

ममता को रेजिनगर से उपचुनाव लड़ने का दिया न्योता, कहा- ममता को जिताने में मदद करेंगे

Bengal TMC Crisis, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी में टूट पर आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तंज कसा है। उन्होंने सनसनीखेज दावा किया कि टीएमसी के 20 सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत करने को तैयार हैं और जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुआ, वही बहुत जल्द टीएमसी संसदीय पार्टी में भी देखने को मिलेगा। ममता को तैयार रहना चाहिए।

इतना ही नहीं नवादा के विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को विधानसभा उपचुनाव लड़ने का न्योता देकर सनसनी फैला दी है। उनका दावा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री खुद चाहें तो वह उन्हें रेजिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि वह ममता को जिताने में मदद करेंगे।

ममता बनर्जी पर्सनली रिक्वेस्ट करें तो वह उनकी विधानसभा में वापसी का इंतजाम कर सकते हैं

हुमायूं ने कहा कि नंदीग्राम जैसी सीट पर ममता बनर्जी के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, रेजिनगर का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है। हुमायूं का दावा है कि उस विधानसभा क्षेत्र में उनका असर और जनता का समर्थन ऐसा है कि वह वहां किसी को भी जिताने की ताकत रखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करें तो वह उनकी विधानसभा में वापसी का इंतजाम कर सकते हैं।

ममता का बर्ताव धृतराष्ट्र जैसा था, अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थीं

उनका दावा है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थीं। उनके शब्दों में, ममता का बर्ताव धृतराष्ट्र जैसा था। इसीलिए पार्टी राजनीतिक असलियत से दूर हो गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव आया है।

तृणमूल कांग्रेस की हार के साथ ही पार्टी के अंदर फूट की अटकलें भी तेजी से तेज हो गई हैं। कई विधायक पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर खुलकर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर का बयान राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे दिया है।

ये भी पढ़ें: ईरान से समझौते की कोई गारंटी नहीं : ट्रंप