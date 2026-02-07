Nitanshi Goel: लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल की चमकी किस्मत

हाथ लगी इस बड़े फिल्ममेकर की पिक्चर

Nitanshi Goel, (आज समाज), मुंबई: किरण राव के डायरेक्शन में बनी लापता लेडीज साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने नितांशी गोयल को रातोंरात स्टार बना दिया था। लापता लेडीज के लिए नितांशी गोयल को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी मिला था। इस फिल्म से पहचान बनाने वाली नितांशी गोयल के पास 2026 में कई फिल्में लाइनअप में हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि नितांशी जल्द ही साजिद खान की हॉरर फिल्म हंड्रेड में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके अपोजिट गोविंद के बेटे यशवर्धन आहूजा नजर आएंगे।

इसी बीच, नितांशी गोयल के एक और हॉरर फिल्म हाथ लग गई है, जो धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही है। लापता लेडीज फेम निंताशी गोयल की कई बड़ी फिल्में कतार में हैं। इनमें साजिद खान की हॉरर फिल्म हंड्रेड, अहान शेट्टी के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म और आनंद देवरकोंडा के साथ एक पैन-इंडिया फिल्म शामिल हैं। नितांशी गोयल की इन्हीं फिल्मों की लिस्ट में एक और फिल्म हॉरर मूवी शामिल हो गई है।

नितांशी गोयल की अगली फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शंस इस बार कुछ अलग करने की तैयारी में है और हॉरर जॉनर की फिल्म बनाने जा रहा है, जिसमें दो यंग स्टार्स को चुन लिया गया है। धर्मा प्रोडक्शंस के इस नए प्रोजेक्ट में नितांशी गोयल और मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। नितांशी गोयल का फिल्ममेकर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले ये पहला प्रोजेक्ट होने वाला है।

ये डायरेक्टर संभालेगा कमान

बॉक्स आॅफिस वर्ल्डवाइड ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया कि फिल्म की शूटिंग इस महीने शुरू होने वाली है। मेकर्स ने एक टाइट, कंट्रोल्ड शेड्यूल तय किया है। सिनी शेट्टी इस फिल्म में नितांशी गोयल संग स्क्रीन स्पेस शेयर करती हुई नजर आएंगी।

धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए वेब सीरीज अनदेखी और कैंडी के लिए मशहूर डायरेक्टर आशीष आर शुक्ला को चुना है। फिल्म की शूटिंग इस महीने शुरू होने वाली है और उत्तराखंड में 35 दिनों का शूटिंग शेड्यूल फाइनल किया है।