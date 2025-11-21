Miss Universe 2025: मनिका टॉप 12 से बाहर, मैक्सिको की फातिमा बोश बनीं ब्रह्मांड सुंदरी

Miss Universe 2025: थाईलैंड में आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था, जब मिस यूनिवर्स 2025 की विनर का नाम अनाउंस किया गया। लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने वाली भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में जगह नहीं बना पाईं, जिससे पूरा देश दुखी है और चौथे मिस यूनिवर्स के ताज का इंतज़ार और बढ़ गया।

मज़बूत दौड़ के बावजूद मनिका पीछे रह गईं

मिस यूनिवर्स के फिनाले पर पूरी दुनिया का ध्यान था, और इस साल भारतीय फैंस खास तौर पर इमोशनल थे। मनिका के मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीतने के बाद, लोगों को यकीन हो गया था कि उनमें ताज जीतने का दम है।

दुनिया भर के 122 कंटेस्टेंट का सामना करते हुए, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और आराम से टॉप 30 में पहुंच गईं।

लेकिन जब दांव और ऊंचे हो गए, तो मनिका का सफर अचानक रुक गया। वह टॉप 12 कट से चूक गईं, जबकि मेक्सिको की फातिमा बॉश अपनी खूबसूरती, समझदारी और शानदार मौजूदगी से इस मौके पर पहुंचीं — और मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीता।

फातिमा बॉश ने ताज उठाया

जैसे ही फातिमा बॉश को नई मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, जश्न का माहौल बन गया। खुशी से झूम उठीं, उन्होंने ताज उठाया जो पेजेंट की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है।

टॉप 5 फाइनलिस्ट जिन्होंने इसे पार किया

टॉप 12 में चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ​​ग्वाडेलोप, मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, वेनेजुएला, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, माल्टा और कोटे डी आइवर के कंटेस्टेंट थे। उनमें से, टॉप 5 फाइनलिस्ट थे: थाईलैंड, फिलीपींस, वेनेजुएला, मेक्सिको और कोटे डी आइवर।

प्यूर्टो रिको को अगले साल 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का होस्ट घोषित किया गया है — यह तीसरी बार है जब देश इस इवेंट का स्वागत करेगा।

मनिका विश्वकर्मा कौन हैं?

मनिका राजस्थान के श्री गंगानगर से हैं और 18 अगस्त को जयपुर फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनीं। वह अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही हैं और एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर हैं।

उनकी ग्रेस और दमदार स्टेज प्रेजेंस ने दुनिया भर के दर्शकों को इम्प्रेस किया, लेकिन आखिरी मोड़ पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।

भारत का अब तक का मिस यूनिवर्स सफर

भारत तीन बार मिस यूनिवर्स का ताज जीत चुका है:

सुष्मिता सेन (1994)

लारा दत्ता (2000)

हरनाज़ संधू (2021)

मनिका इस हिस्टोरिक लिस्ट में अपना नाम नहीं जोड़ पाईं, लेकिन उनके सफर ने पहले ही बहुत सम्मान और तारीफ़ हासिल कर ली है।