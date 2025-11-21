Miss Universe 2025 Fatima Bosch: विवाद के बीच चमकी किस्मत, ‘डम्ब’ बोलकर किया था बेइज्जत, लेकिन बना ली दुनिया की सबसे बड़ी जीत

Miss Universe 2025 Fatima Bosch: मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट सिर्फ अपने ग्लैमर के लिए ही सुर्खियों में नहीं रहा — यह अब तक के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल एडिशन में से एक बन गया। और एक ड्रामाटिक फिल्म जैसे ट्विस्ट में, जिस कंटेस्टेंट को बेइज्जत किया गया था, बेइज्जत किया गया था और सबके सामने उसकी बेइज्जती की गई थी, वही अब रात का सबसे बड़ा क्राउन अपने नाम कर चुकी है।

मेक्सिको की फातिमा बॉश ऑफिशियली मिस यूनिवर्स 2025 बनीं। चौंकाने वाला पब्लिक बेइज्जती जिससे दुनिया भर में गुस्सा फैल गया यह कॉन्ट्रोवर्सी थाईलैंड में हुई सैश सेरेमनी के दौरान शुरू हुई। जब दर्जनों देशों के कंटेस्टेंट एक साथ बैठे थे, तो एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।

पेजेंट डायरेक्टर नवात इत्सराग्रिसिल ने कथित तौर पर मिस मेक्सिको को सबके सामने “डंब” कहा। इस बेइज्जती से हॉल हैरान रह गया। कैमरों ने फातिमा के एक्सप्रेशन को कैद कर लिया जब वह बेइज्जती को झेल रही थीं। लेकिन टूटने के बजाय, वह बहुत हिम्मत से खड़ी हुईं, हालात का सामना किया और सेरेमनी से बाहर चली गईं। उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया।

कंटेस्टेंट्स में एकता बढ़ी — दुनिया भर में फैंस की रैली

जैसे ही फातिमा विरोध में बाहर निकलीं, कंटेस्टेंट्स की एक लहर उनके पीछे हो ली, जो इस बेइज्ज़ती को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। कुछ ही घंटों में: मिस मेक्सिको को सपोर्ट करने वाले हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे थे। फैंस ने ऑर्गेनाइजर्स पर भेदभाव और अनप्रोफेशनल बर्ताव का आरोप लगाया। फातिमा पेजेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ विरोध का चेहरा बन गईं। सपोर्ट इतना ज़बरदस्त था कि ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

लेकिन तब तक, फातिमा सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि एक सिंबल बन चुकी थीं।

वापसी: बेइज्ज़ती से मशहूर

फिनाले की ओर तेजी से आगे बढ़ें। वही महिला जिसे स्टेज पर नीचा दिखाया गया था, अब स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी… और भीड़ को पहले से ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए।

जब होस्ट ने आखिरकार अनाउंस किया: “मिस यूनिवर्स 2025 है… मेक्सिको!” पूरा स्टेडियम गूंज उठा। फातिमा फूट-फूट कर रो पड़ीं — सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वह जीत गईं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी बेइज्ज़ती इतनी ताकतवर नहीं है कि एक पक्के इरादे वाली औरत को तोड़ सके।

उनकी जीत तुरंत एक ग्लोबल स्टेटमेंट बन गई।

फातिमा बॉश कौन हैं?

25 साल की मैक्सिकन मॉडल

सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फॉलोइंग।

अपनी बेबाक, निडर पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं।

टॉप-टियर ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम किया है।

लेकिन अब, वह सिर्फ़ एक मॉडल से कहीं ज़्यादा हैं — वह हाल के सालों में सबसे ज़्यादा चर्चित मिस यूनिवर्स विनर हैं।

मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से चूकीं

इंडिया की मनिका विश्वकर्मा ने बड़ी उम्मीदों के साथ कॉम्पिटिशन में एंट्री की थी। वह टॉप 30 तक पहुंचीं, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना पाईं, जिससे इंडियन फैंस निराश हो गए।