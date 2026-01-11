Mirzapur The Film: मिर्जापुर में लौटेगी ‘मरी हुई’ किरदार? 8 साल बाद फैंस को मिला बड़ा हिंट

Mirzapur The Film: कल्ट वेब सीरीज़ ‘मिर्जापुर’ की हमेशा से बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। क्राइम, थ्रिल, पावर स्ट्रगल और पॉलिटिक्स से भरी यह सीरीज़ तुरंत हिट हो गई और फैंस की पसंदीदा बन गई। जब से मेकर्स ने ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ नाम से फिल्म बनाने की घोषणा की है, तब से एक्साइटमेंट अपने चरम पर है। अब, फिल्म के सेट से एक बड़े अपडेट ने फैंस को दीवाना कर दिया है।

BTS पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी

हाल ही में मिर्जापुर: द फिल्म के सेट से एक बिहाइंड-द-सीन्स (BTS) तस्वीर शेयर की गई है, और इसके कैप्शन ने सभी को चौंका दिया और उत्साहित कर दिया है। कैप्शन में लिखा है: “8 साल बाद… अंदाज़ा लगाइए कि मौत के बाद कौन लौटा है। मिर्जापुर: द फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है, जल्द ही मिलते हैं…”

जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, सोशल मीडिया पर अटकलों की बाढ़ आ गई। फैंस ने तुरंत अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि स्वीटी यानी श्रेया पिलगांवकर 8 लंबे सालों बाद वापसी कर सकती हैं।

क्या श्रेया पिलगांवकर ‘मिर्जापुर: द फिल्म’ में वापसी करेंगी?

अब यह कन्फर्म हो गया है कि एक्ट्रेस श्रेया पिलगांवकर सच में मिर्जापुर: द फिल्म में वापसी कर रही हैं। एक्ट्रेस ने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए इस बात का इशारा दिया, जिससे फैंस बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। उनके कैप्शन से साफ पता चलता है कि उनका किरदार, जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, एक चौंकाने वाली वापसी कर रहा है। जैसे ही श्रेया ने पोस्ट डाला, उनके फैंस शांत नहीं रह पाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर का जश्न मनाने लगे।

मिर्जापुर में स्वीटी की मौत कैसे हुई थी?

जो लोग शायद भूल गए हों, श्रेया पिलगांवकर ने मिर्जापुर में स्वीटी गुप्ता का किरदार निभाया था। गुड्डू भैया के साथ उनकी लव स्टोरी सीरीज़ के इमोशनल हाइलाइट्स में से एक थी।

हालांकि, सीज़न 1 में एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में, एक शादी की गोलीबारी में स्वीटी को गलती से गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। उनकी मौत से फैंस का दिल टूट गया था और यह सीरीज़ के सबसे दुखद पलों में से एक है।

अब, 8 साल बाद, मिर्जापुर: द फिल्म में उनकी वापसी ने उत्सुकता और एक्साइटमेंट बढ़ा दी है – जिससे फैंस सोच रहे हैं कि वह कैसे और किस रूप में वापस आएंगी।