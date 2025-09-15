Mirzapur Munna Bhaiya, आज समाज, नई दिल्ली: प्यार का पंचनामा में दर्शकों को हंसाने से लेकर मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया के रूप में अपने दमदार अभिनय से दिल जीतने तक, अभिनेता दिव्येंदु हर भूमिका से प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। हाल ही में, वह म्यूजिक वीडियो ‘जुल्मी सांवरिया’ में नज़र आए, जहाँ उन्होंने गरबा की धुनों पर नाचते और रोमांस करते हुए अपने कोमल पक्ष को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही, उन्होंने अपना उपनाम “शर्मा” हटाकर भी सुर्खियाँ बटोरीं। एक बेबाक बातचीत में, अभिनेता ने अपने फैसलों, अनुभवों और आगामी परियोजनाओं के बारे में खुलकर बात की।

रोमांस और डांस आफ्टर डार्क और कॉमिक भूमिकाओं की खोज पर

“जब मुझे प्रस्ताव मिला, तो मैं सचमुच बहुत उत्साहित था। यह एक नई चुनौती जैसा लगा, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने पहले कुछ फिल्मों में नृत्य किया है, लेकिन गुजराती गरबा पर आधारित कोई नृत्य नहीं किया। तो, मैंने सोचा, क्यों न किया जाए? प्रदर्शन के एक अलग अंदाज़ के साथ प्रयोग करना मज़ेदार था।”

अपने पहले गरबा अनुभव पर

“मैंने पहले कभी गरबा नहीं किया, सिवाय एक बार जब मैं FTII में था, जब हमने कैंपस में गरबा नाइट रखी थी। उस समय, हम जो भी छोटे-मोटे स्टेप्स कर पाते थे, करते थे। गरबा मज़ेदार होता है क्योंकि सभी इसे साथ मिलकर करते हैं – प्रदर्शन करना या सिर्फ़ देखना, दोनों ही समान रूप से आनंददायक होते हैं। जुल्मी साँवरिया में, मैंने हार्डकोर गरबा नहीं किया है, लेकिन गरबा से प्रेरित स्टेप्स हैं जिन्हें सीखना मज़ेदार था।”

मिर्ज़ापुर के बाद ज़्यादातर कॉमेडी चुनना

“सच कहूँ तो, मेरे प्रोजेक्ट का चुनाव स्क्रिप्ट पर निर्भर करता है। अगर दुनिया मुझे उत्साहित करती है और किरदार नया लगता है, तो मैं उसे चुन लेता हूँ। कॉमेडी अपने आप ही अपना रास्ता बना लेती है क्योंकि ज़िंदगी ही हास्य से भरपूर है। लेकिन मैं शैलियों की योजना नहीं बनाता – कहानी ही मायने रखती है।”

अपना उपनाम ‘शर्मा’ हटाने पर

“क़ानूनी तौर पर, मेरे दस्तावेज़ों में अभी भी ‘दिव्येंदु शर्मा’ लिखा है, लेकिन एक कलाकार होने के नाते, मुझे लगता है कि पहचान के लिए पहला नाम ही काफ़ी होना चाहिए। मैं जाति या धर्म का बोझ नहीं ढोना चाहता। मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही इस बारे में सोचता रहा हूँ। आखिरकार, मैंने तय किया कि लोग मुझे सिर्फ़ दिव्येंदु के नाम से ही जानें। शर्मा, वर्मा या गुप्ता जैसे उपनामों का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। भारत में, इन चीज़ों का अभी भी महत्व है, इसलिए मैं इस धारणा से बाहर निकलना चाहता था।”

तेलुगु सिनेमा में डेब्यू

“तेलुगु सिनेमा में काम करना एक अद्भुत और ताज़ा अनुभव रहा है। राम चरण, निर्देशक गुच्ची बाबू और पूरी टीम के साथ काम करना शानदार रहा। इसने मुझे अपने प्यार का पंचनामा के दिनों की याद दिला दी – एक नई भाषा सीखना, एक नई संस्कृति में ढलना, नए लोगों से मिलना। सब कुछ नया लगा, और इसने इसे यादगार बना दिया।”

‘मुन्ना भैया’ के रूप में टैग किए जाने पर

“यह ज़्यादातर सकारात्मक रहा है। अगर लोग आपको आपके काम के लिए याद करते हैं, तो यह सबसे बड़ी तारीफ़ है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था, ‘नाम में क्या रखा है?’ यह आपका हुनर ​​ही है जो आपको परिभाषित करता है। बेशक, किसी को भी एक सफल किरदार के बोझ को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। कुछ अभिनेता उस छवि को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मैं नई जगहों की खोज करने में विश्वास करता हूँ।”

मिर्ज़ापुर फ़िल्म में मुन्ना के रूप में वापसी पर

“मैं मिर्ज़ापुर 3 का हिस्सा नहीं था, लेकिन हाँ, मैं मिर्ज़ापुर फ़िल्म में हूँ। सच कहूँ तो, मैं नर्वस हूँ। मुन्ना के मनोविज्ञान को फिर से समझना एक मुश्किल काम है – वह एक गहरा और गंभीर किरदार है। उस दायरे में जाने और फिर उससे बाहर आने में बहुत समय लगता है। मुझे बस उम्मीद है कि मैं एक बार फिर उसके सार को पकड़ पाऊँगा।”