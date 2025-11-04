Punjab Crime News : नाबालिग हाउस मेड को बनाया हवस का शिकार

14 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, पुलिस ने केस दर्ज किया

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : जिस आयु में बच्चे खेलते-कूदते हैं उसी उम्र में एक मासूम अपने एक परिचित की दरिंदगी का शिकार हो गई और उसे जिंदगी सजा समान लगने लग गई। दरिंदगी करने वाला वह व्यक्ति था जिसे वह अंकल कहती थी। आरोपी ने मासूम को एक बार नहीं बल्कि कई बार हवस का शिकार बनाया। इसके चलते वह गर्भवती हो गई और कुछ दिन पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद जन्म के छह दिन बाद बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से इस वारदात की शिकायत की और पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

पीड़िता ने पुलिस को यह बयान दिया

जानकारी के अनुसार यह मामला फिल्लौर का है। यहां पर पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और उसके मां-बाप मजदूरी करके उसका पालन-पोषण करते हैं। इसी बीच उसे भी कुछ दिन पहले घर का गुजारा मुश्किल था तो मां ने मुझे एक घर में काम पर लगा दिया। वहां एक अंकल थे। उन्होंने मेरे साथ रेप किया। डरा-धमकाकर कहा कि किसी को बताया तो छोड़ेगा नहीं। इसी कारण मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब भी मौका मिलता था, अंकल मुझसे शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसा कई बार हुआ। मेरे पेट में दर्द रहने लगा तो मां को बताया। गरीबी और लाचारी के चलते मां ने मुझे वहां काम से हटा दिया। फिर फिल्लौर के नजदीकी गांव में रहने वाले भाई के घर छोड़ आई।

कुछ दिन पहले दिया बच्चे को जन्म

फिल्लौर में 14 साल की नाबालिग बच्ची ने एंबुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, जिसकी 6 दिन बाद मौत हो गई। फिल्लौर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करके लड़की के रिहायश वाले थाने को सूचित किया। वहां की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में एक और केस दर्ज करके दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

