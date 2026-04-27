Minoo Mumtaz Mehmood Romance Controversy: जब सगे भाई संग पर्दे पर रोमांस कर बैठीं ये एक्ट्रेस, 68 साल पहले देश में मचा था बवाल

Minoo Mumtaz Mehmood Romance Controversy: 26 अप्रैल, 1942 को मुंबई की एक साधारण सी चाल में जन्मी मीनू मुमताज़ जिनका असली नाम मलिकुन्निसा था—भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन नर्तकियों में से एक बन गईं। अपनी नज़ाकत और भावपूर्ण अभिनय के लिए जानी जाने वाली उन्हें महान नर्तकी हेलेन से भी तारीफ़ मिली। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे संघर्ष, त्याग और एक ऐसे विवाद की कहानी छिपी थी जिसने एक बार पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

मुश्किलों भरा बचपन

मीनू का शुरुआती जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पिता, मुमताज़ अली, शराब की लत से जूझ रहे थे, जिससे परिवार आर्थिक संकट में फँस गया था। कई रातें ऐसी भी गुज़रीं जब परिवार को भूखे पेट सोना पड़ा। इन कड़वी सच्चाइयों ने मीनू को समय से पहले बड़ा होने और बहुत कम उम्र में ही ज़िम्मेदारियाँ उठाने पर मजबूर कर दिया।

स्टेज कलाकार से उभरती हुई स्टार तक

उन्होंने अपने पिता के साथ स्टेज पर प्रदर्शन करना शुरू किया—सिर्फ़ अपने जुनून के लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का सहारा बनने के लिए भी। अपनी किस्मत बदलने का पक्का इरादा करके, मीनू ने अथक परिश्रम किया,

और उनकी मेहनत तब रंग लाई जब 1950 के दशक के मध्य में उन्होंने फ़िल्मों में कदम रखा। उन्हें पहली बड़ी सफलता फ़िल्म ‘C.I.D.’ से मिली, जिसमें फ़िल्मकार गुरु दत्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। जल्द ही, वह अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए जानी जाने वाली एक मशहूर हस्ती बन गईं।

एक ऐसा भाई जो उन्हें ‘भाई’ कहकर बुलाता था

दिलचस्प बात यह है कि उनके सगे भाई, जो कि महान हास्य कलाकार महमूद अली थे, उन्हें “भाई” कहकर बुलाया करते थे। यह सिर्फ़ एक उपनाम नहीं था—बल्कि यह उनके गहरे आपसी सम्मान को दर्शाता था। जब परिवार के पुरुष सदस्य मुश्किलों से जूझ रहे थे, तब मीनू ने एक मज़बूत सहारे के तौर पर आगे बढ़कर अपने भाई-बहनों का पालन-पोषण किया और उन्हें सहारा दिया।

वह विवाद जिसने पूरे भारत को चौंका दिया

उनके करियर के सबसे ज़्यादा चर्चित पलों में से एक फ़िल्म ‘हावड़ा ब्रिज’ के साथ जुड़ा है। फ़िल्म के गाने “गोरा रंग चुनरिया काली” में, मीनू को उनके सगे भाई महमूद के साथ जोड़ी के रूप में दिखाया गया था। उस समय, दर्शकों को उनके आपसी रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी,

और जब सच्चाई सामने आई, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। दर्शक यह देखकर हैरान रह गए कि सगे भाई-बहन की जोड़ी को पर्दे पर एक प्रेमी-प्रेमिका के रूप में दिखाया गया था—जिस बात ने एक ज़ोरदार बहस और तीखी आलोचना को जन्म दिया। स्टारडम से एक शांत विदाई

अपने करियर के शिखर पर, मीनू ने 1963 में सैयद अली अकबर से शादी कर ली और धीरे-धीरे फ़िल्मों से दूर हो गईं। उन्होंने पारिवारिक जीवन को अपना लिया, अपने बच्चों की परवरिश की और लाइमलाइट से दूर रहीं।

अपने जीवन के बाद के वर्षों में, मीनू मुमताज़ कनाडा चली गईं, जहाँ उन्होंने अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन बिताया। 23 अक्टूबर, 2021 को 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हालाँकि अब वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत उनके सदाबहार अभिनय के ज़रिए आज भी चमक रही है।