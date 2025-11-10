Ambala Boxer Harnoor Kaur : मंत्री विज ने अंबाला की मुक्केबाज हरनूर कौर को यूथ एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर दी बधाई, स्वैच्छिक कोष से दी बड़ी राशि 

Ambala Boxer Harnoor Kaur : मंत्री विज ने अंबाला की मुक्केबाज हरनूर कौर को यूथ एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर दी बधाई, स्वैच्छिक कोष से दी बड़ी राशि 

 

  • हरनूर कौर को बहरीन में संपन्न हुई यूथ एशियन गेम्स 2025 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर पदक प्रदान कर सम्मानित किया

Aaj Samaaj (आज समाज) Ambala Boxer Harnoor Kaur : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज शाहपुर, अंबाला छावनी की महिला मुक्केबाज हरनूर कौर को बहरीन में संपन्न हुई यूथ एशियन गेम्स 2025 में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर पदक प्रदान कर सम्मानित किया तथा प्रोत्साहन स्वरूप 11 हजार रुपए अपने स्वैच्छिक कोष से प्रदान किए।

स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही

विज ने हरनूर कौर से बातचीत की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुविधाएँ प्रदान कर रही है। इसके अलावा, अंबाला छावनी में खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है, जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। इस अवसर पर हरनूर के माता-पिता भी मौजूद थे और उन्हें ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुभकामनाएं दीं। गौरतलब है कि हरनूर कौर ने प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग में हिस्सा लिया था।

