शैक्षणिक संसाधनों के बेहतर संचालन में शिक्षा के आदान-प्रदान करने में साबित होगा मील का पत्थर

Minister Shruti Chaudhary, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने जारी ब्यान में कहा कि तोशाम में ” हाई-टेक ई-लाइब्रेरी का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक से करवाया जाएगा। ई-लाइब्रेरी तैयार हो जाने पर यह पहल प्रदेश में आधुनिक अध्ययन सुविधाओं के नए युग की शुरुआत साबित होगी, जिससे इलाके के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा ई-लाइब्रेरी के निर्माण, संचालन और शैक्षणिक संसाधनों के बेहतर संचालन में शिक्षा के आदान-प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

ग्रुप डिस्कशन चेंबर्स और ऑडियो-विजुअल रूम जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी

इस हाई-टेक ई-लाइब्रेरी में लगभग सैकड़ो विद्यार्थियों के एक साथ अध्ययन की क्षमता होगी। इसमें एयर-कंडीशन सुविधा, हाई-स्पीड इंटरनेट, फायर फाइटिंग सिस्टम, आरामदायक फर्नीचर, मेजेनाइन फ्लोर, ग्रुप डिस्कशन चेंबर्स और ऑडियो-

विजुअल रूम जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। फिजिकल पुस्तकों के साथ-साथ डिजिटल लाइब्रेरी सेक्शन में ई-बुक्स और ऑनलाइन शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध होगी।

गार्डन, कैंटीन और अन्य सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा

लाइब्रेरी में विशेष रूप से भारतीय इतिहास, संस्कृति, सामान्य ज्ञान, विज्ञान और समसामयिक विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं ऑडियो-विजुअल सेशन्स के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति और इतिहास का संरचित अनुभव मिलेगा। परियोजना पूर्ण होने के बाद परिसर में गार्डन, कैंटीन और अन्य सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा।”

पुराना तहसील परिसर की जगह का चयन किया गया

उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के कुशल मार्ग दर्शन में तोशाम में युवाओं की बेहतर पढ़ाई के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। जिसके लिए पुराना तहसील परिसर की जगह का चयन किया गया है। सिंचाई मंत्री ने आगे बताया कि तोशाम ओर आसपास क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल के लिए माइनरों की सफाई करवाकर स्वच्छ पानी डाला जा रहा है ताकि स्वच्छ जलापूर्ति करवाई जा सके और पेयजल की समस्या ना रहें। उन्होंने कहा क्षेत्र में बिजली, पेयजल, सफाई, सड़कों के नवनिर्माण आदि समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा प्रतिबधता के साथ किया जा रहा है।

