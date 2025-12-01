Minister Ranbir Gangwa, (आज समाज), पानीपत: हरियाणा कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा आज पानीपत पहुंचे। यहाँ मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। रणबीर गंगवा बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान भी कई बार इस तरीके के बयान दे चुके हैं। एक संविधानिक पद पर गैर सेवधानिक बयान देना गलत है. अलग-अलग प्रदेश हमारे हैं और इस तरीके के देना पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा के हम तो पानी देंगे पानी की एक बून्द नहीं देंगे।

उनका हक नहीं मांग रहा केवल अपना हक मांग रहा हरियाणा

हरियाणा कोई उनका हक नहीं मांग रहा केवल अपना हक मांग रहा है। रणबीर गंगवा बोले आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीतिक जमीन की शक्ति जा रही है इस तरह की बयान बाजी करना असौभनीय है. लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वह इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए रणबीर गंगवा बोले

नई विधानसभा बनने पर रणबीर गंगवा बोले हां नई विधानसभा जरूर बननी चाहिए 90 विधायकों के लिए बैठने की जगह कम है। स्टेडियम की देखरेख वाले सवाल पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए रणबीर गंगवा बोले कि हरियाणा में तो कांग्रेस है ही नहीं। हां उसके अलग-अलग गुट जरूर है कोई हुड्डा गुट कोई शैलजा गुट कोई रणदीप गुट ओर वीरेंद्र जी अलग डुगडुगी बजा रहे हैं गुटों में बटी कांग्रेस का आपसी विचारों में कोई तालमेल नहीं है इसलिए कांग्रेस और नीचे जा रही है।

