आई बी (एल) शिक्षण संस्थान के 116 वर्ष पूरे होने पर हुआ कार्यक्रम आयोजित

निजी कोष से कैबिनेट मंत्री ने 11 लाख अनुदान देने की घोषणा की

Panipat News, (आज समाज), पानीपत : आई बी (एल) शिक्षण संस्थान के 116 वीं वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अपने संबोधन में कहा कि आई.बी. शिक्षण संस्थान न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी एक मिसाल है, उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि यह संस्थान इतने लंबे समय से निरंतर विकास कर रहा है और नई पीढ़ी को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर रहा है। सेठ श्री इन्द्रभान ढींगड़ा ने जो शिक्षा का दीपक जलाया था, वह आज हजारों बच्चों और युवाओं के जीवन को आलोकित कर रहा है। यह संस्थान सचमुच पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन चुका है।

संस्थान के पीछे पंजाबी लैया समाज का योगदान अतुलनीय

मंत्री ने आगे कहा कि संस्थान के पीछे पंजाबी लैया समाज का योगदान अतुलनीय है। इस समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए हैं, वह सराहनीय हैं। गाँवों में ई-लाइब्रेरी को खोला जा रहा है। जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे न रहें। मंत्री ने बच्चों और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा, यह देख कर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि विद्यार्थियों ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों का समग्र विकास और नैतिक मूल्यों का निर्माण भी इस संस्थान की प्राथमिकता है।

11 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा

इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए 11 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह अनुदान बच्चों को और अधिक प्रेरित करेगा और संस्थान की शिक्षा गुणवत्ता को और उन्नत बनाएगा। मंत्री पंवार ने अंत में सभी शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा और सेवा का यह संगम हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं है, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने विश्वास जताया कि आई.बी. संस्थान इसी तरह आगे बढ़ता रहे और भविष्य में भी नई ऊँचाइयाँ छूता रहे।

ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बूरा, संस्था के प्रधान धर्मवीर बत्रा, उप प्रधान परमवीर ढींगड़ा, सचिव रवि गोसाई, कोषाध्यक्ष रमेश नागपाल, कार्यकारिणी सदस्य एलएन मिगलानी, स्कूल प्रबंधक युधिष्ठिर मिगलानी, कोषाध्यक्ष अशोक मिगलानी सचिव राजेश नागपाल, सदस्य अरूण बत्रा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कॉलेज की ओर से मुख्य रूप से उप प्रधानाचार्या किरण मदान, विद्यालय की तरफ से उप प्रधानाचार्या मीना तनेजा, प्रशासनिक अधिकारी गोबिंद कालड़ा उपस्थित रहे।

