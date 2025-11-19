Minister Krishan Lal Panwar ने पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर में चयनित विद्यार्थियों को दी बधाई

Anurekha Lambra
  • स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से कौशल प्रशिक्षण को मिली राष्ट्रीय प्राथमिकता : कृष्ण लाल पंवार

Minister Krishan Lal Panwar, (आज समाज), पानीपत : पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप जॉब फेयर के मडलौडा आईटीआई में हाल ही में जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इस जॉब फेयर में लगभग 25 कंपनियों ने प्रतिभाग किया था। इस जॉब फेयर में मडलौडा आईटीआई के 164 होनहार विद्यार्थियों को अलग – अलग औद्योगिक संस्थानों में रोजगार मिला। उक्त सभी चयनित विद्यार्थियों को प्रदेश के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बुधवार को मडलौडा आईटीआई में आयोजित एक कार्यक्रम में बधाई दी।

सरकार ने एक लाख 14 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया

इस कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से कौशल प्रशिक्षण को मिली राष्ट्रीय प्राथमिकता मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आरंभ से ही यह विजन है कि जिस छात्र के पास कौशल है वही जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक लाख 14 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसी कड़ी में प्रदेश में वर्ष 2015 में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 142 थी, जो अब बढक़र 197 हो गई है।

युवाओं को उक्त मॉडल के तहत रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को सक्षम और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा कौशल मिशन का गठन किया है। उन्होंने मडलौडा आईटीआई के बारे में बोलते हुए कहा कि यह संस्थान भी उद्योग सहयोग मॉडल के तहत बड़े औद्योगिक और अधिक प्रशिक्षण सांझेदारी स्थापित करेगा। यह भविष्य में हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी कि हमारे स्थानीय युवाओं को उक्त मॉडल के तहत रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों से संवाद भी किया।

