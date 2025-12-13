Minister Krishan Bedi का ‘चौटाला परिवार’ की सुरक्षा हटाने पर बड़ा बयान, बोले-रौब झाड़ने के लिए खामखां सुरक्षा ले रहे थे

Minister Krishan Bedi, (आज समाज), कुरुक्षेत्र : कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने सुरक्षा हटाए जाने संबंधी मुद्दे को लेकर ‘चौटाला परिवार’ पर जमकर निशाना साधा। मंत्री बेदी ने कहा कि वे टोर बनाने-रौब झाड़ने के लिए खामखां सुरक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा देने का एक पैरामीटर्स है। विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और गवर्नर को सुरक्षा देनी है जिसका एक निर्धारित पैमाना है। मंत्री बेदी कुरुक्षेत्र में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा आज सुरक्षा की दुहाई देने वाले दिग्विजय सिंह के परिजन जबकि अपने राज में IAS और IPS को जूते मारते थे।

कांग्रेस का सौदा ही कुछ नहीं बचा

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला या  उनके रिश्तेदारों को सुरक्षा का राइट है।
हरियाणा डीजीपी ने सोच-समझकर ही ये फैसला लिया होगा। इसकी समीक्षा डीजीपी और हरियाणा पुलिस ने की है, तो उसको सबको को मानना होगा। वहीं इस मौके पर कृष्ण बेदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और चैलेंज किया कि कांग्रेस फिर से 5 लोकसभा और 37 विधानसभा की सीट लेकर दिखाए, उन्होंने कहा की कांग्रेस का सौदा ही कुछ नहीं बचा। कृष्ण बेदी ने आगे कहा कि ये लोग तो कहते हैं कि कौन होता है DGP। सरकार के कायदे कानून है। इस बेदी ने कहा कि राजनीतिक आदमी बहुत सोच-समझकर बयान देने चाहिए।

ये लोग तो घर में भी लड़ रहे और बाहर भी लड़ रहे

उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि ये लोग कितनी बार सत्ता में रहे। विपक्ष के नेता रहे, इनको जिम्मेदार बात करनी चाहिए।ये नहीं कि किसी को मुंह फाड़कर कुछ भी कहकर अपमानित कर दें। इनको कोई लाइसेंस थोड़े मिल गया। मंत्री ने यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि ये लोग तो घर में भी लड़ रहे और बाहर भी लड़ रहे। यह राजनैतिक लोगों के काम नहीं है। इन्होंने तो अपने दादा स्व. ओमप्रकाश चौटाला तक को नहीं बख्शा था। वहीं जेजेपी की जुलाना रैली पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने ढाई-3 हजार लोग इकट्ठा किए, इतने लोग तो मुख्यमंत्री बिना किसी कार्यक्रम के किसी रास्ते से निकल जाए तो वहां इकट्ठा हो जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी रैली से बौखला गए।

