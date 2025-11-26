Rohtak Sports Nursery Accident : खेल नर्सरी में हुए हादसे पर मंत्री गौरव गौतम ने लिया कड़ा एक्शन, जिला खेल अधिकारी निलंबित

Rohtak Sports Nursery Accident : खेल नर्सरी में हुए हादसे पर मंत्री गौरव गौतम ने लिया कड़ा एक्शन, जिला खेल अधिकारी निलंबित
  • बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित किया गया

Rohtak Sports Nursery Accident, (आज समाज), रोहतक : रोहतक जिले के लाखनमाजरा में बास्केटबॉल कोर्ट में चल रही खेल नर्सरी में पोल गिरने से हुई नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कड़ा संज्ञान लिया है। खेल मंत्री से कड़ी कार्रवाई करने हुए जिला खेल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है और साथ ही बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित किया गया है। वहीं खेल राज्य मंत्री द्वारा 28 नवंबर को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी जिला अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया है।

कड़ी कार्रवाई खेल नर्सरी व जिला खेल अधिकारी पर शुरुआती तौर पर की गई

गौरतलब है कि लाखनमाजरा में बास्केटबॉल कोर्ट में काफी लंबे समय से खेल नर्सरी चल रही है। यह स्टेडियम ग्राम पंचायत के आधीन है और यह नर्सरी ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कोच द्वारा चलाई जाती है। खेल नर्सरी के आवंटन हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिला खेल अधिकारी द्वारा खेल विभाग को दी जाती है। इस कारण यह कड़ी कार्रवाई खेल नर्सरी व जिला खेल अधिकारी पर शुरुआती तौर पर की गई है।

बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत

बता दें कि रोहतक में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत हो गई। प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी की छाती के ऊपर पोल गिर गया था, जिस खिलाड़ी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पोल का वजन करीब 750 किलोग्राम बताया गया है। अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टर भी खिलाड़ी को मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान लाखनमाजरा निवासी हार्दिक (16) पुत्र संदीप के रूप में हुई है। हार्दिक 10वीं कक्षा का छात्र था। हार्दिक कई पदक जीत चुका था। ऐसा ही एक हादसा बहादुरगढ़ में भी हुआ। शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में रविवार को 15 वर्षीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन पर जर्जर बास्केटबॉल पोल गिर गया था। रोहतक के पीजीआई में भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात उसकी मौत हो गई।

