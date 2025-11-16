विज बोले – जब भाखडा एवं ब्यास परियोजनाओं के लिए डैम बना, तब दोनों प्रदेश एक ही थे, पंजाब एवं हरियाणा अलग हुए, तो पानी भी बंट गया

बीएमबी में प्रशासन के साथ-साथ पानी भी मिलेगा

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी मीडिया कर्मियों को दी बधाई

Minister Anil Vij, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘‘जब भाखडा एवं ब्यास परियोजनाओं के लिए डैम बना था तब दोनों प्रदेश एक ही हुआ करते थे फिर पंजाब एवं हरियाणा अलग हो गए तो पानी भी बंट गया। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में प्रशासन के साथ-साथ पानी भी मिलेगा’’।

पानी पर पंजाब व हरियाणा दोनों का हिस्सा

विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा बीबीएमबी में पंजाब द्वारा अपने अधिकारियों का अलग से काडर बनाए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विज ने कहा कि इस बारे में केन्द्र के समक्ष बात उठाई हुई है, हमने पत्र लिख दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारी बात भी सुनी जाएगी क्योंकि इस पानी पर पंजाब व हरियाणा दोनों का हिस्सा है।

प्रैसकर्मी निर्भीक होकर, बिना किसी डर, व सच्चाई लोगों को दिखाएं- विज

वहीं मंत्री अनिल विज ने आज राष्ट्रीय प्रैस दिवस के अवसर पर सभी प्रैसकर्मियों को बधाई व शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए प्रैसकर्मियों की बहुत ही अहम भूमिका है क्योंकि प्रजांतत्र के चार स्तंभों में एक प्रैस भी स्तम्भ है लेकिन यह स्तम्भ अपनी भूमिका सही निर्वाह तभी कर सकता है जब यह निष्पक्ष पत्रकारिता करें।

पत्रकारिता एक आईने की तरह होनी चाहिए

उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी यदि किसी सरकार या किसी पार्टी के दबाव में कार्य करेंगे, तो मीडिया कर्मी अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाएंगें। उन्होंने आज राष्ट्रीय प्रैस दिवस के अवसर पर कहा कि ‘‘मैं यही कहना चाहूंगा कि निर्भीक होकर, बिना किसी डर, व सच्चाई लोगों को दिखाओं और पत्रकारिता एक आईने की तरह होनी चाहिए जिसमें हकीकत बयां होनी चाहिए’’।

