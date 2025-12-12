Minister Anil Vij ने बयान दर्ज करने में देरी पर एएसआई को निलंबित करने के दिए आदेश

Anurekha Lambra
Minister Anil Vij ने बयान दर्ज करने में देरी पर एएसआई को निलंबित करने के दिए आदेश
  • एक मामले की जांच पंचकुला पुलिस कमिश्नर से करवाने तथा एक अन्य मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच के दिए आदेश
  • जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मंत्री अनिल विज ने सुनी शिकायतें
  • कहा-जनसमस्याओं के समाधान में देरी न करें अधिकारी, लापरवाही मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

Minister Anil Vij, (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कैथल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पीड़िता के बयान दर्ज करने में देरी करने पर एएसआई को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसी मामले में एडीसी की अगुवाई में एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश किए। साथ ही धोखाधड़ी के एक केस को करनाल स्थानांतरित कर वहां की जांच उपरांत रद्द किए जाने के मामले की जांच पंचकुला पुलिस कमिश्नर से करवाए जाने के आदेश किए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में कुल 17 मामले रखे गए

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 17 मामले रखे गए। जिसमें दस पुरानी व सात नई शिकायतें रहीं। मंत्री को एक दंपत्ति द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी पुत्री को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। मंत्री ने सुनवाई के दौरान पूछताछ की, जिसमें पीड़िता के अस्पताल से ब्यान दर्ज करने में देरी मिलने पर मंत्री अनिल विज ने मामले के जांच अधिकारी पूंडरी थाना में कार्यरत एएसआई को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही इस मामले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर गहनता से जांच कर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस कमेटी में डीएसपी व एक गैर सरकारी सदस्य शक्ति सौदा को शामिल गया है।

जीरो एफआईआर दर्ज करने के आदेश

पुरानी शिकायतों में पहली शिकायत सीवन गेट निवासी मनजीत सिंह की थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को विदेश भेजने के नाम पर चंडीगढ़ की एक फर्म द्वारा धोखाधड़ी की गई है। जिस पर पिछली बैठक में सुनवाई करते हुए मंत्री अनिल विज ने जीरो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब कैथल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीरो एफआईआर दर्ज कर चंडीगढ़ पुलिस को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इसलिए इस मामले का निपटान हो गया। अगली शिकायत गांव कसान निवासी कुसुम पत्नी जसबीर की बैंक से पैसा काटने संबंधित शिकायत थी। मंत्री के आदेशानुसार संबंधित बैंक द्वारा नियमानुसार 9150 उसके खाते में डाल दिए गए। इस शिकायत का समाधान हो गया।

हत्या के मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने बारे शिकायत

अगली शिकायत में ऋषि नगर निवासी नीतू मौण ने वर्ष 2020 में अपने भाई की हत्या के मामले में किसी की गिरफ्तारी न होने बारे शिकायत की थी। पिछली बैठक में मंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने के आदेश दिए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग ने इस संबंध में पत्राचार कर दिया है। मंत्री ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया इस मामले को जल्द सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए वे डीजीपी तथा मुख्य सचिव से बात करेंगे। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों को आमजन से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत भी दी।

परिवार पहचान पत्र में किसी अन्य महिला का नाम

अगली शिकायत कैथल निवासी संध्या की परिवार पहचान पत्र में किसी अन्य महिला का नाम जोड़े जाने संबंधी थी। मंत्री के आदेश पर पुलिस ने संबंधित सीएससी संचालक तथा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंत्री अनिल विज ने इस मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए। धनौरी निवासी संतोष की उसके खेत के नहरी खाल पर कब्जे की शिकायत थी। पिछली बैठक में मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए निर्देशानुसार खाल कब्जा मुक्त करवाने के साथ साथ नया खाल बनवा दिया है। इसलिए शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

पुत्री को परेशान करने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने की शिकायत

गांव क्योड़क निवासी राजपाल आर्य की नेट हाउस की सब्सिडी न दिए जाने की शिकायत थी। पिछली बैठक में मंत्री द्वारा दिए गए आदेशानुसार कमेटी द्वारा मामले की जांच की गई। जिसमें कमेटी ने शिकायतकर्ता को संबंधित विभाग द्वारा सब्सिडी दिए जाने की अनुशंसा की। इसलिए इस शिकायत का निपटान कर दिया। अगली शिकायत में कैथल निवासी एक महिला ने उसकी पुत्री को दो युवकों द्वारा अश्लील मैसेज व्हाट्सएप व टेलीग्राम के माध्यम से भेजने व आते-जाते समय उसकी पुत्री को परेशान करने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने की शिकायत दी थी। इस मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री अनिल विज ने इस केस की गहनता से जांच करने के आदेश दिए। इस शिकायत का निपटारा कर दिया गया।

पता लगाया जाए कि इस डेयरी का माल कहां कहां जाता था

अगली शिकायत में गांव कांगथली के सरपंच व अन्य ने उनके क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा संचालित की जा रही डेयरी में नकली दूध, पनीर व अन्य पदार्थ तैयार करने की शिकायत दी थी। जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मंत्री अनिल विज को बताया कि डेयरी को सील कर गया है और संबंधित का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सैंपल जांच के लिए लैब में भिजवा दिए गए हैं। मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिए कि इस बात का पता लगाया जाए कि इस डेयरी का माल कहां कहां जाता था। इसके अलावा उन्होंने डीसी को भी आदेश दिए कि एक टीम बनाकर इसकी जांच करवाएं।

एजेंडे से अलग आए अन्य आमजन की एक-एक करके शिकायत ली

इसके बाद, मंत्री अनिल विज ने एजेंडे से अलग आए अन्य आमजन की एक-एक करके शिकायत ली और डीसी व एसपी को सभी शिकायतों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद मंत्री अनिल विज ने गीता भवन मंदिर सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सभा के प्रधान कैलाश भगत सहित अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया।

जिले भर के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे

कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गुर्जर, पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग, जिला परिषद चेयरमैन कर्मबीर कौल, प्रवीण प्रजापति, शक्ति सौदा, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन यशपाल प्रजापति, आयुष गर्ग सहित जिले भर से आए जिला कष्ट निवारण समिति सदस्यों के अलावा जिला प्रशासन में डीसी अपराजिता, एसपी उपासना, एडीसी सुरेश राविश, डीएमसी कपिल शर्मा, एसडीएम कलायत अजय हुड्डा, एसडीएम गुहला कैप्टन परमेश सिंह, सीटीएम गुरविंद्र सिंह के अलावा जिले भर के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे।

