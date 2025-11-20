Minister Anil Vij, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बोलते हुए कहा कि NDA की राजनीति पर जनता का भरोसा और विश्वास टिका हुआ है। बिहार में आज मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने शपथ ले ली है जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि जनता का भरोसा जनता का विश्वास जो राजनीति NDA कर रही है उसपर विश्वास की मोहर और बाकी सभी पार्टियों के दफ्तरों पर ताला लग गया है, क्योंकि झूठ फरेब करने वाली पार्टी को बिहार की जनता ने नकार दिया है।

उसका माकूल जवाब दिया जाएगा

वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए विज बोले कि जब पाकिस्तान वाले ऐसे काम करते है फिर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लाल किले पर हमले के बाद भारत हम पर हमला कर सकता है” जिसपर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि चोर मचाए शोर, जब पाकिस्तान वाले ऐसे काम करते है फिर उसका माकूल जवाब दिया जाएगा,अब क्यों क्या जवाब होगा ये नहीं बोल सकते लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि करने वाले और करवाने वाले दोनों को ही नहीं बक्शा जाएगा।

कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है ही नहीं

इस दौरान कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को लेकर बोले कि कांग्रेस ने कभी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं किया। एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली जहां हिसार कांग्रेस के दो अध्यक्ष आपस में भीड़ गए और कुमारी शैलजा का पोस्टर से फोटो गायब कर दिया जिसपर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है ही नहीं, ये थी ही नहीं ये गुंडे है या छोटे छोटे झुंड है। इसलिए इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं रहा और कांग्रेस ने कभी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं किया।

