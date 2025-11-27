Minister Anil Vij On Commonwealth Games : विज बोले – कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के लिए गौरव का क्षण

By
Anurekha Lambra
-
0
37
  • रोहतक में खिलाड़ी की मौत पर विज ने जताया दुख-“जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कड़ी कार्रवाई

Minister Anil Vij On Commonwealth Games, (आज समाज), चण्डीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत को एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और खेल क्षेत्र में उसकी मजबूत पहचान को दर्शाती है। ऊर्जा मंत्री श्री विज मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

दूसरी बार मेजबानी प्राप्त होना देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण

कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि “बहुत स्वागत है। दूसरी बार मेजबानी प्राप्त होना देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है।”रोहतक में एक खिलाड़ी की मृत्यु पर चिंता जताते हुए श्री विज ने कहा कि “यह अत्यंत दुखद घटना है। इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”

कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा

इस मामले पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि “कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए हर विषय को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए।”

